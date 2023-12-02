Сборная России и «Динамо» в лидерах. Итоги КП за ноябрь

1701517434

сегодня, 14:43

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Quilby, второе место занял Гус Пойет, а третье — stanichnik.

Также в топе — 2 фаната «Оренбурга».

Итоги КП Пользователь Выигрыш 1. Quilby 10250 2. Гус Пойет 3613 3. stanichnik 3592 4. Cat01 2858 5. shlomo2 913 6. shlomo 898 7*. Neuron0006 0 8*. Ironigor 0 9*. Scorp689 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Любoмир как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает a-league. Тройку замыкает izrafel.