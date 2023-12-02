Сборная России и «Динамо» в лидерах. Итоги КП за ноябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Quilby, второе место занял Гус Пойет, а третье — stanichnik.
Также в топе — 2 фаната «Оренбурга».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Quilby
|10250
|2.
|Гус Пойет
|3613
|3.
|stanichnik
|3592
|4.
|Cat01
|2858
|5.
|shlomo2
|913
|6.
|shlomo
|898
|7*.
|Neuron0006
|0
|8*.
|Ironigor
|0
|9*.
|Scorp689
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Любoмир как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает a-league. Тройку замыкает izrafel.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Гус Пойет
|32
|2.
|a-league
|25
|3.
|izrafel
|23
|4.
|Мaлик
|15
|5.
|
|15
|6.
|Sosna69
|14
|7.
|hаrut
|13
|8.
|ИГРОЧИШКА
|13
|9.
|Вoлхв
|10
|10.
|Mekail
|10
Ваня, я тебя понимаю, но лучшему нет предела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поэтому- ещё немного, ещё чуть-чуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Неоднократный Чемпион должен стремиться к новым вершинам, чего я тебе и желаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Ваня, я тебя понимаю, но лучшему нет предела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поэтому- ещё немного, ещё чуть-чуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Неоднократный Чемпион должен стремиться к новым вершинам, чего я тебе и желаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Спасибо, дорогой сораДник! Куда же ещё увеличивать, всю осень на предельных оборотах, декабрь на ТО.)))
Спасибо, дорогой сораДник! Куда же ещё увеличивать, всю осень на предельных оборотах, декабрь на ТО.)))
Ваня- дерзай и увеличивай обороты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
Ваня- дерзай и увеличивай обороты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪