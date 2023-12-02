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Сборная России и «Динамо» в лидерах. Итоги КП за ноябрь

сегодня, 14:43

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Quilby, второе место занял Гус Пойет, а третье — stanichnik.

Также в топе — 2 фаната «Оренбурга».

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Quilby 10250
2. Логотип Россия Гус Пойет 3613
3. Логотип Динамо stanichnik 3592
4. Cat01 2858
5. Логотип Оренбург shlomo2 913
6. Логотип Оренбург shlomo 898
7*. Логотип Ливерпуль Neuron0006 0
8*. Логотип ЦСКА Ironigor 0
9*. Логотип Волга Scorp689 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Любoмир как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает a-league. Тройку замыкает izrafel.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Россия Гус Пойет 32
2. a-league 25
3. Логотип Оренбург izrafel 23
4. Логотип Оренбург Мaлик 15
5.
Cat01
15
6. Sosna69 14
7. Логотип Оренбург hаrut 13
8. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 13
9. Логотип Оренбург Вoлхв 10
10. Логотип Оренбург Mekail 10
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:10
Поздравления всем призёрам КП!!!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:35
Ваня Приветище, ещё раз!!!
Ваня, я тебя понимаю, но лучшему нет предела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поэтому- ещё немного, ещё чуть-чуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Неоднократный Чемпион должен стремиться к новым вершинам, чего я тебе и желаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:29, ред.
Доброго Здоровья Виктор!
Спасибо, дорогой сораДник! Куда же ещё увеличивать, всю осень на предельных оборотах, декабрь на ТО.)))
Capral
Capral
сегодня в 15:20
Ивана Станишника- с бронзой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваня- дерзай и увеличивай обороты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
bbs9m7zq5zw3
bbs9m7zq5zw3
сегодня в 15:19
Увы, закономерно, что обе финальных группы выиграны клонами из многочисленных полчищ двух клонанистов
whj42crxzpd8
whj42crxzpd8
сегодня в 15:15
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