В лидерах «Ливерпуль». Итоги КП за декабрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Зенита» nubom, второе место занял Rudokor, а третье — поклонник «Ливерпуля» Neuron0007.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|nubom
|2398
|2.
|Rudokor
|1450
|3.
|Neuron0007
|600
|4*.
|Neutron005
|0
|5*.
|Neutron021
|0
|6*.
|Neuron006
|0
|7*.
|Neutron001
|0
|8*.
|Capral
|0
|9*.
|Neuron0025
|0
|10*.
|Neuron0015
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию итоговую ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Победителем стал nubom. Второе место занял Гус Пойет. Тройку замкнул izrafel.
|Пользователь
|ROI
|1.
|nubom
|30
|2.
|Гус Пойет
|23
|3.
|izrafel
|21
|4.
|Митя Митин
|17
|5.
|Neuron0007
|15
|6.
|Мaлик
|15
|7.
|Sosna69
|14
|8.
|a-league
|13
|9.
|ИГРОЧИШКА
|12
|10.
|hаrut
|12