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В лидерах «Ливерпуль». Итоги КП за декабрь

вчера, 16:04

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Зенита» nubom, второе место занял Rudokor, а третье — поклонник «Ливерпуля» Neuron0007.

Пользователь Выигрыш
1. Логотип Зенит nubom 2398
2. Rudokor 1450
3. Логотип Ливерпуль Neuron0007 600
4*. Логотип Ливерпуль Neutron005 0
5*. Логотип Ливерпуль Neutron021 0
6*. Логотип Ливерпуль Neuron006 0
7*. Логотип Ливерпуль Neutron001 0
8*. Capral 0
9*. Логотип Ливерпуль Neuron0025 0
10*. Логотип Ливерпуль Neuron0015 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию итоговую ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Победителем стал nubom. Второе место занял Гус Пойет. Тройку замкнул izrafel.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Зенит nubom 30
2. Логотип Россия Гус Пойет 23
3. Логотип Оренбург izrafel 21
4. Митя Митин 17
5. Логотип Ливерпуль Neuron0007 15
6. Логотип Оренбург Мaлик 15
7. Sosna69 14
8. a-league 13
9. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 12
10. Логотип Оренбург hаrut 12
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:13
Ливерпуль молодчик,как всегда,так держать!
drug01
drug01
вчера в 16:51
Надо отметить болельщика Зенита! Молодец,!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:21
Ливерпуль рулит не только в футболе, но и в прогнозах.
lotsman
lotsman
вчера в 16:17
Мои поздравления победителям.
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