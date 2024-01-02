В лидерах «Ливерпуль». Итоги КП за декабрь

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вчера, 16:04

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Зенита» nubom, второе место занял Rudokor, а третье — поклонник «Ливерпуля» Neuron0007.

Пользователь Выигрыш 1. nubom 2398 2. Rudokor 1450 3. Neuron0007 600 4*. Neutron005 0 5*. Neutron021 0 6*. Neuron006 0 7*. Neutron001 0 8*. Capral 0 9*. Neuron0025 0 10*. Neuron0015 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию итоговую ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Победителем стал nubom. Второе место занял Гус Пойет. Тройку замкнул izrafel.