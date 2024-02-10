Полузащитник «Зенита» подпишет контракт с бразильским клубом

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вчера, 16:19

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер подтвердил информацию о скором трансфере полузащитника «Зенита» .

Завтра Ду Кейрос прибудет в Бразилию для подписания арендного соглашения с нашим клубом до конца сезона.

Напомним, «Гремио» сможет выкупить футболиста за 6 миллионов евро.

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с июля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 16 матчей и забил мяч. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3 миллиона евро.

Ранее председатель правления «Зенита» подтвердил информацию о переходе Ду Кейроса в «Гремио».