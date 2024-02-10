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Капитан «Атлетико» может продолжить карьеру в МЛС

вчера, 15:30

Полузащитник «Атлетико» Коке, контракт которого истекает в июне 2024 года, пока не смог договориться с клубом о продлении соглашения. Окружение игрока хотело бы, чтобы он продолжил карьеру в команде МЛС «Интер Майами».

Коке является воспитанником «Атлетико». На его счету 616 игр, 47 голов и 147 ассистов. В текущем сезоне центральный полузащитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 голевых передачи и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего испанца в 14 миллионов евро.

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Все комментарии
z6msa2epwc6f
z6msa2epwc6f
вчера в 17:59
Очень жаль, что Коке может покинуть «Атлетико». Он является важной частью команды и имеет огромный вклад в ее успехи. Надеюсь, что клуб сможет найти способ сохранить его и убедить продлить контракт.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:38
Продлят контракт с Коке по по-любому!
Гость
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