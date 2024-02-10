Полузащитник «Челси» хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес хочет покинуть лондонский клуб и перейти в «Барселону». Агент игрока предложил его услуги каталонцам.
Контракт Фернандеса с «Челси» действует до июня 2031 года. В текущем сезоне 23-летний центральный полузащитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей, отдал голевую передачу и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.
Ранее агент Фернандеса прокомментировал информацию о желании игрока покинуть «Челси».
А так в целом, после крайней игры он в интервью опроверг все «новости СМИ» о том, что хочет уйти. А жаль…он какой то не понятный на поле пока что и явно не стоит даже и близко заплаченных 100+ миллионов. Даже братишка из МЛС Месси покритиковал его игры, типа забил на всё после ЧМ.
А так в целом, после крайней игры он в интервью опроверг все «новости СМИ» о том, что хочет уйти. А жаль…он какой то не понятный на поле пока что и явно не стоит даже и близко заплаченных 100+ миллионов. Даже братишка из МЛС Месси покритиковал его игры, типа забил на всё после ЧМ.