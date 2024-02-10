Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Полузащитник «Челси» хочет перейти в «Барселону»

вчера, 11:38

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес хочет покинуть лондонский клуб и перейти в «Барселону». Агент игрока предложил его услуги каталонцам.

Контракт Фернандеса с «Челси» действует до июня 2031 года. В текущем сезоне 23-летний центральный полузащитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей, отдал голевую передачу и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

Ранее агент Фернандеса прокомментировал информацию о желании игрока покинуть «Челси».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАртета заблокировал трансфер игрока «Арсенала» зимой
Сегодня, 00:10
СлухиЭнцо хочет в «Барселону»
Вчера, 23:50
СлухиДанило Духи может сменить клуб
Вчера, 23:04
Слухи5 топ-клубов хотят подписать полузащитника «Реала»
Вчера, 23:03
СлухиМЮ может подписать 18-летнего бразильца
Вчера, 22:37
Ди Мария рассказал, что решил перейти в «Бенфику», а не в Саудовскую Аравию
Вчера, 22:07
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:59
Ну смотрите, у Барселоны сейчас серьезные проблемы с финансами и тратить большие деньги на трансферы они точно не смогут, ну или придется продавать лидеров, что бы получить деньги для покупок игроков под нового тренера. Ходят слухи, что Челси интересен Френки де Йонг, вот можно к примеру проворачивать трансферы такого типа Де Йонг в Челси, а Энцо в Барсу + небольшая доплата с какой либо из сторон.... только так можно будет укомплектовывать состав или брать свободных агентов
112910415
112910415
вчера в 15:29
и игрок так себе, и денег нет на него
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:08
У него в АПЛ 1 гол с игры и 0 голевых передач.
А так в целом, после крайней игры он в интервью опроверг все «новости СМИ» о том, что хочет уйти. А жаль…он какой то не понятный на поле пока что и явно не стоит даже и близко заплаченных 100+ миллионов. Даже братишка из МЛС Месси покритиковал его игры, типа забил на всё после ЧМ.
256xuw8c7w3d
256xuw8c7w3d
вчера в 11:55
Хотеть то можно, но где Барса денег возьмет???? ... или опять полезет в долги?
Les_Corts
Les_Corts
вчера в 11:54
Деку сказал, что на летнее ТО не запланировано крупных покупок. Также постараются не продавать лидеров. В общем, как прошлым летом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:46
У барсы денег щас нету, так что сиди в Челси, пока куда-то не позовут)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:39
Хороший полузащитник,мог бы пригодиться Барселоне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 