Игрок сборной Катара отпраздновал гол, показав карточный фокус

Нападающий клуба «Аль-Садд» и сборной Катара Акрам Афиф отметился хет-триком в финале Кубка Азии. Команда переиграла коллектив из Иордании (3:1).
После первого своего гола Афиф удивил зрителей празднованием взятия ворот. Он достал из гетр карту со своей фотографией, показал ее всем, после чего изображение изменилось на букву S. Предположительно, это празднование Акрам посвятил жене.
так ещё никто не праздновал
так ещё никто не праздновал
Скорей всего...Просто парень показал что он открыт для предложений....$....
Скорей всего...Просто парень показал что он открыт для предложений....$....