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Игрок сборной Катара отпраздновал гол, показав карточный фокус

вчера, 12:57

Нападающий клуба «Аль-Садд» и сборной Катара Акрам Афиф отметился хет-триком в финале Кубка Азии. Команда переиграла коллектив из Иордании (3:1).

После первого своего гола Афиф удивил зрителей празднованием взятия ворот. Он достал из гетр карту со своей фотографией, показал ее всем, после чего изображение изменилось на букву S. Предположительно, это празднование Акрам посвятил жене.

Игрок сборной Катара отпраздновал гол, показав карточный фокус

Игрок сборной Катара отпраздновал гол, показав карточный фокус

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:31
хорошо !
так ещё никто не праздновал
memphis
memphis
вчера в 16:09
Уличная магия
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:54
Никакой не фокус...
Скорей всего...Просто парень показал что он открыт для предложений....$....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:34
Эх если бы у судьи была бы голубая - он возможно показал бы свой фокус превратив её в красную....)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:28
Арабский Копперфильд..
Гость
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