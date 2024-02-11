Игрок сборной Катара отпраздновал гол, показав карточный фокус

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вчера, 12:57

Нападающий клуба «Аль-Садд» и сборной Катара отметился хет-триком в финале Кубка Азии. Команда переиграла коллектив из Иордании (3:1).

После первого своего гола Афиф удивил зрителей празднованием взятия ворот. Он достал из гетр карту со своей фотографией, показал ее всем, после чего изображение изменилось на букву S. Предположительно, это празднование Акрам посвятил жене.