Миранчук с котом, Карпин в ресторане. А игрок «Зенита» в шортах. Как футболисты встретили Новый год

Выбрали самые интересные фото из соцсетей игроков РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов показал своего сына, который родился в прошлом году.
Ксения, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, выбрала золотой наряд для празднования Нового года.
Дарья, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, сменила имидж накануне праздника.
Форвард «Динамо» Федор Смолов нарядил в праздничный костюм свою новорождённую дочь.
А вот такая скромная ёлка была дома у игрока «Ростова» Романа Тугарева.
Семья защитника «Спартака» Алексиса Дуарте находятся в ожидании чуда — скоро у пары родится ребенок.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов устроил фотосессию со своей девушкой прямо в магазине ёлок.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный в компании своей жены и сыновей.
Легенда сборной России Юрий Жирков в окружении семьи.
Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук любит котиков.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев решил надеть кроссовки золотого цвета в новогоднюю ночь.
Вот такое красивое семейное фото получилось у голкипера «Факела» Александра Беленова.
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа встретил 2024-й в объятиях своей новой девушки.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков решил войти в Новый год в «красно-белых» цветах. Не растерял мотивацию! Даже в сборную планирует вернуться.
А защитник «Зенита» Марио Фернандес в шортах.
На этом наш выпуск завершён! Счастья, удачи и любви вам в этом году! Не переедайте за праздничным столом! В заключении самое милое, что было в соцсетях в эти дни — питомец Антона Зиньковского на фоне винегрета.