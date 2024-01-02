Миранчук с котом, Карпин в ресторане. А игрок «Зенита» в шортах. Как футболисты встретили Новый год

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вчера, 09:30

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Выбрали самые интересные фото из соцсетей игроков РПЛ .

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На этом наш выпуск завершён! Счастья, удачи и любви вам в этом году! Не переедайте за праздничным столом! В заключении самое милое, что было в соцсетях в эти дни — питомец на фоне винегрета.