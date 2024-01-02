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Миранчук с котом, Карпин в ресторане. А игрок «Зенита» в шортах. Как футболисты встретили Новый год

вчера, 09:30
Карпины
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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:29
сиськи зачетные у жены Валеры
shur
shur
вчера в 17:03
...Тренер Карпин всё замечательно, но шузы мог бы покруче подобрать, какие нибудь лакированные на каблучке,ну что это за кеды?!
Гость
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