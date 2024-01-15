Винисиус: «Я отпраздновал в стиле Роналду, так как он мой кумир»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал свое празднование гола в стиле Криштиану Роналду в финале Суперкубка Испании против «Барселоны».
Я отпраздновал в стиле Siu для Криштиану Роналду. Он мой кумир.
Сам Роналду присутствовал на трибунах во время матча.
А так, забивай всё больше и больше голов, особенно Барселоне.
А так, забивай всё больше и больше голов, особенно Барселоне.
Да и вообще, главное пусть забивает и забивает как можно больше, а как он будет праздновать абсолютно п***
Да и вообще, главное пусть забивает и забивает как можно больше, а как он будет праздновать абсолютно п***