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Винисиус: «Я отпраздновал в стиле Роналду, так как он мой кумир»

вчера, 09:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал свое празднование гола в стиле Криштиану Роналду в финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

Я отпраздновал в стиле Siu для Криштиану Роналду. Он мой кумир.

Сам Роналду присутствовал на трибунах во время матча.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:51
Не бери себе кумира.
А так, забивай всё больше и больше голов, особенно Барселоне.
Hamman
Hamman
вчера в 19:40
Что накинулись на парня? Отпраздновал в стиле Роналду не потому что по другому не умеет, а потому хотел порадовать его!
Да и вообще, главное пусть забивает и забивает как можно больше, а как он будет праздновать абсолютно п***
амурец
амурец
вчера в 14:56, ред.
Не люблю Роналду как человека, но футболист он лучший за годы своего выступления, не в футбольной истории конечно, но в те годы когда он играл (чемнионат СА не берем) лучше его не было, и естественно Вини старается быть на него похожим именно как футболист
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:35
Вини иметь такого дырявого кумира это зашкар полный!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:08
Тут без вопросов, а я бы добавил- потому что он лучший
drug01
drug01
вчера в 10:56
Он является кумиром для очень многих и не только футболистов!!!!
eleven LC
eleven LC ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:49
Я не люблю Вини за его провокации но за хеттрик Барсе ему теперь можно всё!
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:30
Винисиус дал пищу для хейтеров. Теперь будут соревноваться, у кого ведро с помоями больше.
112910415
112910415
вчера в 10:03
порадовал старика, приятно обоим !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:01
Не сотвори себе кумира, будь самим собой. Пусть другие повторяют твои жесты...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:51
И еще потому, что у тебя нет собственного стиля и характера человека.
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