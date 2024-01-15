Винисиус: «Я отпраздновал в стиле Роналду, так как он мой кумир»

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вчера, 09:47

Форвард «Реала» прокомментировал свое празднование гола в стиле в финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

Я отпраздновал в стиле Siu для Криштиану Роналду. Он мой кумир.

Сам Роналду присутствовал на трибунах во время матча.