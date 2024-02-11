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«Спартак» не будет подписывать вратаря в зимнее трансферное окно

вчера, 13:29

«Спартак» продолжает искать варианты усиления вратарской позиции. Но трансфер голкипера в зимнее окно не планируется.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» ведут переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА.

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Спартак М
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:02
Впереди игра в Питере....где ж они найдут такого "счастливчика" ???
(Максименко уже и первых 7-ми штук хватило...да и Селихову ни к чему такое "счастье".)
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:01
Решили сначала защиту с полузащитой поменять?
Гость
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