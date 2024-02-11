«Спартак» не будет подписывать вратаря в зимнее трансферное окно

«Спартак» продолжает искать варианты усиления вратарской позиции. Но трансфер голкипера в зимнее окно не планируется.
Ранее сообщалось, что «красно-белые» ведут переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА.
«Спартак» продолжает искать варианты усиления вратарской позиции. Но трансфер голкипера в зимнее окно не планируется.
Ранее сообщалось, что «красно-белые» ведут переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА.
(Максименко уже и первых 7-ми штук хватило...да и Селихову ни к чему такое "счастье".)
(Максименко уже и первых 7-ми штук хватило...да и Селихову ни к чему такое "счастье".)