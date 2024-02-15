Роналду сравнялся с Месси по голам за карьеру без учёта пенальти

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 713-й гол за карьеру без учёта пенальти, сообщает MessivsRonaldo.app.
По этому показателю португалец сравнялся с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.
Также Роналду провёл 1000-ю игру на клубном уровне.
Тогда бери в расчёт то время, когда они оба выступали в Ла Лиге, куда Авейру пришёл уже будучи обладателем ЗМ.
На чьей стороне соперничество? Или Роналду играл за менее слабую команду, чем Барселона? И там на его стату не играли?
Просто уровень игры Месси и эффективность намного выше.
Тогда бери в расчёт то время, когда они оба выступали в Ла Лиге, куда Авейру пришёл уже будучи обладателем ЗМ.
На чьей стороне соперничество? Или Роналду играл за менее слабую команду, чем Барселона? И там на его стату не играли?
Просто уровень игры Месси и эффективность намного выше.