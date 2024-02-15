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Роналду сравнялся с Месси по голам за карьеру без учёта пенальти

вчера, 09:53

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 713-й гол за карьеру без учёта пенальти, сообщает MessivsRonaldo.app.

По этому показателю португалец сравнялся с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

Также Роналду провёл 1000-ю игру на клубном уровне.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 19:42
Может и набивал, но свои ЗМ он получал за вклад в победы в больших матчах, а не за голую стату
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:40
дворовый уровень Майами мы уже все увидели и посмеялись.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 18:11
Не только по ЧМ.. И по МВП ЧМ, коих у Месси два.. И по трэблам, коих у Месси два.. Но Авейру начать надо с ПО ЧМ, где у португальского эгоиста 0+0 за 20 лет.. И это я только про нули Гешы написал.. Хе.. Можно и про дриблинг вспомнить за 18 лет.. Там вообще пропасть .. 2358 на 937.. А-ха-ха-ха ..
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:45
    Elliada_
    Elliada_ ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 17:35
    Чего спорить? Роналду только в ЛЧ превзошел Месси. И то ненамного. В других турнирах преимущество у Месси. ЗМ, ЗБ, ЧМ, количество трофеев, гол+пас и т. д.
    Elliada_
    Elliada_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 17:32
    Ты забыл про стандартную отмазку фанатов Роналду - Роналду был полузащитником полкарьеры.
    Karkaz
    Karkaz ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 17:32, ред.
    А что ты европой прикрываешься, в другую степь клонишь. Написано же кто в целом больше всех забил. Там речь за всю карьеру. В европе Роналду в ЛЧ больше забил ну и? Тоже могу так сказать. Европа же? Да. По твоей схеме, чтобы возвысить когда нужно Месси.
    SonicStar
    SonicStar ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:11
    Роналду конечно же на этих же эйбарах не набивал статистику? А в ЛЧ на апоэлах, Мальмё и ТД не набивал?
    SonicStar
    SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 17:10
    Ага,и Месси сразу же начал в основе выходить? А в статистику включаются матчи, где игрок выходил хоть на 1 минуту
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Оправдания в пользу Роналду.

    Тогда бери в расчёт то время, когда они оба выступали в Ла Лиге, куда Авейру пришёл уже будучи обладателем ЗМ.
    На чьей стороне соперничество? Или Роналду играл за менее слабую команду, чем Барселона? И там на его стату не играли?
    Просто уровень игры Месси и эффективность намного выше.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Мessi 10 (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Только Месси не потратил много времени на Спортинг Лиссабон, и не играл в сильнейших лигах мира, кроме Ла Лиги. То есть играл с самого начала за очень сильную команду и не приходилось адаптироваться к разным условиям. Играл там, где все работали на его статистику.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 15:31
    Только Лео провёл на 100 с лишним матчей меньше и на 3 года в принципе играет меньше ))
    Elliada_
    Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 15:17
    Замыкатель, который сыграл на 158 матчей больше и который год набивает статистику в верблюд-лиге, только догнал Месси, у которого 11 голов в МЛС, а остальные все забиты в Европе. И то это неверное утверждение. На самом деле Роналду отстает на 6 голов, которые были забиты в товарищеском турнире Арабская ЛЧ.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Ты статью прочитай - о чём там идёт речь.. Там идёт речь про забитые голы. Забитые голы без пенальти с учётом всей карьеры.. А я говорю про забитые голы в клубной карьере обоих, когда они выступали на высоком уровне в Европе.. Без учёта всяких Насров и Майами.. Так вот в Европе на клубном уровне Месси забил больше Авейру.. Что с учётом пеналей, что без.. Информация эта известна уже давно.. Тоже касается и эффективности, т.е. соотношения гол/матч.. Что непонятно?..
    Karkaz
    Karkaz ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 14:47
    Так Роналду уже был лучшим в европе и не раз. Брал ЛЧ, лучшего игрока ЛЧ. Соответственно лучший в европе.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 12:17, ред.
    осталось сравняться по чемпионатам мира, иначе Роналду пустышка
    Sкрудж
    Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:27
    Насмешил , Роналду значит эйбарам не забивал .
    9ewdywgpezjw
    9ewdywgpezjw
    вчера в 11:07
    Похоже противостояние Месси-Роналду продлится еще очень долго.
    balalay
    balalay
    вчера в 11:04
    но за Месси теперь числится расследование коррупции Барселоны, приходящейся исключительно на период с начала карьеры Мессии до ее завершения в Барсе... и учитывая позорные выступления в сборной, тухлые вялые матчи "легенды"... поглядим... лучше бы эта мессимания не появлялась в футболе - это абсолютно точно с тысячами трофеев и золотых мячей "величайшему" скромнику, играющему в возрасте Жиру на уровне Кокорина в его лучшие годы
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 10:54
    На 158.. Это почти столько, сколько Авейру забил с пеналей.. 😀
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 10:48, ред.
    Не прошло и 40 лет как "лютчий везде" сравнялся с Величайшим.. Фанаты Хиляля уже поздравили его с этим "достижением" и подарили ему "именные" шарфы.. Геша их "поблагодарил" заранее прямо на поле : Это я здесь, а не Месси.. А-ха-ха-ха.. Осталось сравняться с Месси по эффективности и стать лучшим в Европе и в топ-5.. Ни того, ни другого сделать Авейру уже не суждено .. Про остальное и говорить нечего.. 😀😂..
    cvzxbhumagx5
    cvzxbhumagx5
    вчера в 10:26
    Потрясающее достижение от Криштиану Роналду - забить 713 голов за карьеру и сравняться с Лионелем Месси! Это свидетельствует об их невероятном таланте и упорстве в достижении своих целей. Поздравляю обоих футболистов с этим замечательным достижением!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:13
    Роналду сравнялся с бывшим футболистом, который стату на Эйбарах наколотил
    112910415
    112910415
    вчера в 10:05
    а жизнь продолжается ...
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 10:04
    MessivsRonaldo.app посчитала Арабскую ЛЧ, а это 6 матчей и 6 голов, но этот турнир товарищеский. Так что "супербомбардир" Роналду отстает от плеймейкера Месси на 6 голов, хотя сыграл на 152 матчей больше.
    allemz
    allemz
    вчера в 09:58
    Фанатам любимца баллон д'ор придется снова перестраиваться в своей идеологии)
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