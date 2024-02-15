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Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

вчера, 09:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад». Один из мячей забил нападающий французского клуба Килиан Мбаппе. Тем самым он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в десяти подряд домашних матчах, в которых выходил в стартовом составе.

Всего Мбаппе провёл в ЛЧ 68 матчей, в которых забил 44 мяча, отдал 26 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции номинирован на звание лучшего футболиста недели в главном клубном европейском турнире.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:01
Как игрок он очень хорош, глупо с этим поспорить.
Но то, что он погнался за бабками, это плохо. Ведь у него уже и так много денег, что он сам не сможет потратить их. Сделал большие деньги? Теперь хотя возьмись за ум, и начинай делать карьеру.
112910415
112910415
вчера в 11:03
всё равно же не надо ему в Реал !
Die Schwaben
Die Schwaben ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 10:34
Смотря на что забивать!
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3s4a6x4ay9ct
вчера в 10:25
Килиан Мбаппе продолжает демонстрировать высочайший уровень игры за “Пари Сен-Жермен” в Лиге чемпионов. Его очередной гол стал историческим достижением, и это лишь подчеркивает его статус одного из лучших игроков в мире. Ждем его новых побед и достижений вместе с его командой!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:55
В Реале будет больше забивать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:51
Достижение действительно уникальное, молодец черепашка...
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