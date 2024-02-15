Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад». Один из мячей забил нападающий французского клуба Килиан Мбаппе. Тем самым он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в десяти подряд домашних матчах, в которых выходил в стартовом составе.
Всего Мбаппе провёл в ЛЧ 68 матчей, в которых забил 44 мяча, отдал 26 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции номинирован на звание лучшего футболиста недели в главном клубном европейском турнире.
Но то, что он погнался за бабками, это плохо. Ведь у него уже и так много денег, что он сам не сможет потратить их. Сделал большие деньги? Теперь хотя возьмись за ум, и начинай делать карьеру.
Но то, что он погнался за бабками, это плохо. Ведь у него уже и так много денег, что он сам не сможет потратить их. Сделал большие деньги? Теперь хотя возьмись за ум, и начинай делать карьеру.