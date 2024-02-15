Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

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вчера, 09:44

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад». Один из мячей забил нападающий французского клуба . Тем самым он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в десяти подряд домашних матчах, в которых выходил в стартовом составе.

Всего Мбаппе провёл в ЛЧ 68 матчей, в которых забил 44 мяча, отдал 26 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции номинирован на звание лучшего футболиста недели в главном клубном европейском турнире.