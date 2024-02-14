Кризис в РПЛ, который делает лигу зрелищнее. У «Зенита», ЦСКА и «Спартака» скромные защитники

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сегодня, 12:28

Центральные оборонцы постоянно подводят.

Ужасная игра в защите сильно поменяла РПЛ

Пять лет назад средняя результативность матча РПЛ была на уровне 2,43 гола за игру. Ужасно оборонялись середняки и команды, которые ставили на размен ударами. Но даже «Спартак», который финишировал на седьмом месте, пропустил 33 мяча за весь чемпионат. В прошлом сезоне средняя результативность подскочила до 3,04 гола за матч, а это уже показатель Бундеслиги. В новом чемпионате постарались навести порядок в защите, поэтому по голам откатились до 2,57 за игру. Но отчасти дело в качестве полей на зимнем отрезке, последние туры испортили цифры.

Оборона принципиально лучше не стала. «Спартак», который надеется финишировать на третьей строчке – до этой позиции всего два очка, пропустил 24 гола в 18 турах. Если сохранят среднее количество результативных ошибок, то пропустят сорок мячей. На семь голов больше, чем в ужасном сезоне с финишем на седьмой строчке. При этом у Абаскаля не худшая оборона в группе лидеров, ведь «Крылья Советов» – рекордсмены по забитым мячам (36 штук), пропустили 27 раз. И это тоже не рекорд РПЛ , ведь «Ростов», «Урал», «Оренбург» и «Сочи» ошибались в защите чаще.

ЦСКА пропустил наравне со «Спартаком», не повод для гордости. Но глобально дело не в силе игры вратарей. И даже не в проблемах на флангах обороны, хотя многие латерали обороняются неважно. Часто причина именно в центральных защитниках, их скромном классе, нестабильности, излишней агрессивности и вечных позиционных ошибках. Вот слабое звено РПЛ , которое забавным образом делает лигу лучше, поскольку зрелищного футбола стало больше.

Середняки стали считаться звёздами обороны

При всём уважении к Джикии, который доказывает тренеру Абаскалю, что заслуживает играть в основе «Спартака», речь о парне уровня успешного «Амкара». Школа «Локомотива» видна, в московском клубе умеют воспитывать игроков, но это редко центральные защитники. Даже легендарный Игнашевич не воспитанник «железнодорожников». Джикия тоже неидеальный в обороне, пусть Дуарте и Бабич не выше классом. Выше всех центральных защитников по средней оценке Осипенко из «Ростова», но Максим забивает голы с пенальти, что добавляет ему баллов. В обороне команда Карпина играла ужасно, даже когда лидеру не мешали выйти на поле травмы.

И про защиту «Динамо», двух молодых латиноамериканцев и опытного Бальбуэна, вратари московского клуба могут говорить часами. Сафонову повезло с прогрессом центрального защитника Алонсо – Хуниора назвали лучшим игроком лидера «Краснодара» в первом части сезона, но парагваец сразу задумался об отъезде. Останется до конца сезона, но дальше Ивичу придётся искать ведущего защитника, ведь Кайо и Тормена такими не являются. Середняки, вроде Виллиана Роши из ЦСКА , в современной РПЛ стали звёздами. У Акинфеева в центре обороны играли хавбеки и латерали, но Зделар и Мозес не стали от этого Нестой и Мальдини, а лишь повторили опыт Зайнутдинова.

У невысокого Переса из «Оренбурга» справедливо высокие оценки, но за бойцовский дух и умение сыграть один в один, а не за позиционную грамотность. Команда Матиаса пропустила 28 мячей, а могла больше, «Оренбург» худший по xG соперников. Даже Родригао, которого обожают в «Зените», не является элитным защитником. Просто все остальные ниже классом. В центре играли латерали Караваев и Сантос, а зимой отпустили защитников Ренана и Чистякова в аренду. При этом Родригао – обычный бразильский середняк, поэтому итог сезона прямо зависит от класса новичка Нино. «Локомотив» тоже нашёл новичка в оборону, взяли здоровяка из «Страсбура» Ньямси.

Трансферы сильных защитников – приоритет клубов

Нападающих среднего приличного уровня на рынке немало. У них нередко проблемы с дисциплиной, а хулигана проще уговорить играть в РПЛ без еврокубков. С центральными защитниками сложнее. Даже если это агрессивные люди, то они подходят клубам из топ-5. Но чаще центральные защитники довольно скучные ребята. Прилежный и стабильный игрок уезжает в серьёзную лигу, отказываясь от РПЛ . Даже таланты, вроде Ренана, теперь дважды подумают, не совершат ли они ошибку, выбрав РПЛ ?

Как правильно сказал атакующий хавбек Битело из «Динамо» – в РПЛ ставка на крупных и жёстких защитников, которые в силу среднего уровня мастерства дают больше пространства. Посмотрите на команды с высоким интенсивным прессингом. Чемпионом в номинации является «Факел», где нет великих нападающих. Но даже они умудряются быстро забирать мяч у защитников богатых клубов РПЛ , ведь уровень работы с мячом не такой, как у Ракицкого, Игнашевича, Наваса и Чорлуки.

Рынок Южной Америки сильно выручает скаутов, но весной снова проверят уровень игры «Динамо» в обороне. А также оценят стабильность центральных защитников «Краснодара». Доверяют балканцам и латиноамериканцам, но на втором месте по пропущенным мячам после «горожан» идёт «Пари НН». Если команда Юрана пропускает меньше, чем «Зенит», а «Факел» опережает все московские клубы, то можно смело говорить о кризисе в центре защиты. Нет вожаков, нет суперзвёзд.