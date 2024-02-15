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Роналду провёл 1000 матчей на клубном уровне

вчера, 08:46

«Аль-Наср» обыграл команду «Аль-Фейха» в первой встрече 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов (1:0).

Единственный гол в игре забил нападающий Криштиану Роналду. Португалец достиг отметки в 1000 матчей на клубном уровне. Всего у футболиста 685 игр в национальных чемпионатах, 98 в кубковых турнирах стран и 217 в международных соревнованиях.

Роналду занимает 7-е место среди тех, кто провёл 1000 и более матчей высшего уровня. Возглавляет список Рожерио Сени (1209).

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Аль-Наср  Аль-Фейха  Криштиану Роналду  Сени Рожерио
Перевод с iffhs.com Фото: Английский аккаунт ФК «Аль-Наср» в соцсети «X»
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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:06
У него 6 матчей и 6 голов на Арабской ЛЧ. Я же ссылку дал. Там ФИФА тоже не считает это турниром, потому что организаторы местные. Ты же сам скриншот приложил, где написано 994 матчей и нет Арабской ЛЧ (Arab Club Champions Cup). Вот увидишь, через 6 матчей снова появится новость, что он сыграл 1000 матчей на клубном уровне. Только это будет официально. А сейчас всего лишь пару СМИ про 1000 матчей говорят.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:50
Так нарцисс в этом самом Клубном кубке арабских чемпионов всего три матча сыграл. У Transfermarkt вообще странная система подсчета. Они заработанный пенальти, если он реализован, засчитывают за голевую передачу.
Elliada_
Elliada_ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:44
Ты все перепутал. Азиатская ЛЧ (AFC Champions League) - официальный турнир, аналог нашей ЛЧ УЕФА. Арабская ЛЧ (Arab Club Champions Cup) товарищеский турнир. Это 2 разных турнира. Просто товарищеский турнир переименовали в Лигу чемпионов, чтобы статус повысить, но это местный Кубок Ауди.

Почитай подробней. Вот ссылка: https://www.soccer.ru/news/1359480/krishtianu-ronaldu-al-nasr
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:45
Признает и считает, и не арабская ЛЧ, а азиатская.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:19
На пенсии в высшей лиге чемпионата Андоры или Лихтенштейна до колотит !
Elliada_
Elliada_ ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:26
А что непонятного? Арабская ЛЧ это товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона, как Кубок Ауди. Этот турнир ФИФА и Трансфермаркет не признает официальным, а значит не считают матчи и голы официальными. Поэтому у Роналду 994 матчей.

https://www.soccer.ru/news/1359480/krishtianu-ronaldu-al-nasr
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
Да всё просто.. Так называемая Арабская ЛЧ не признается ФИФА, т.к. организуется только арабской федерацией для собственных утех.. Т.е в официальную статистику не входит и имеет статус товарищеского.. Вообще - все товарищеские матчи или турниры на уровне клубов имеет статус неофициального и обычно проводятся в межсезонье или в паузах между играми сборных.. В сборных - всё по-другому.. Там товарищеские матчи или турниры имеют статус официальных.. Т.е.признанных ФИФА.. Соответственно вся статистика в этих матчах учитывается и даже начисляются коэффициенты в рейтинги сборных.. В клубах такого нет.. Там кэфы и статистика начисляются только за официальные матчи.. За товарищеские - нет..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:33
Вчерась ничего не показал...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:56
сколько можно про них уже можно забыть они сейчас играют не там где должны играть пора переключаться на других героев
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:44
Не мешай Авейру.. У него своя контора по подсчётам.. А-ха-ха-ха..
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:20
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:56
Поторопились с новостью. У Роналду 994 матчей на клубном уровне. 6 матчей это матчи в Арабской ЛЧ, что носит статус товарищеского. Клубная карьера Роналду это 994 матчей, 740 голов, 236 голевых передач, 32 трофеев (данные с Трансфермаркета).
shur
shur
вчера в 09:46
...хорошая Цифра, отличная Физика, здоровая Семья, здоровые Дети, Богатство....что ещё надо, чтобы встретиь беспечную старость!
zedmbgj9shy6
zedmbgj9shy6
вчера в 09:35
Криш просто не угомонный, интересно насколько его хватит
112910415
112910415
вчера в 09:22
продвинуться по списку можно ...
а возглавить уже не получится (
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:21
Неправда.. Свою "статистику", а также чужую он "подсчитывает" только сам.. Никому не доверяет.. Это всё, что ему осталось в футболе.. А-ха-ха-ха.. 😀🧮📃
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
Роналду с новым личным рекордом!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:06
На него работает пара секретарей, которые подсчитывают всю его статистику...
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
GreatKing больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 18. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
53vyjeucc5mk
53vyjeucc5mk
вчера в 08:51
209 матчей будет проблематично сыграть, надо еще минимум года четыре.
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