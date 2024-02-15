Роналду провёл 1000 матчей на клубном уровне

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вчера, 08:46

«Аль-Наср» обыграл команду «Аль-Фейха» в первой встрече 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов (1:0).

Единственный гол в игре забил нападающий . Португалец достиг отметки в 1000 матчей на клубном уровне. Всего у футболиста 685 игр в национальных чемпионатах, 98 в кубковых турнирах стран и 217 в международных соревнованиях.

Роналду занимает 7-е место среди тех, кто провёл 1000 и более матчей высшего уровня. Возглавляет список (1209).