Роналду провёл 1000 матчей на клубном уровне

«Аль-Наср» обыграл команду «Аль-Фейха» в первой встрече 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов (1:0).
Единственный гол в игре забил нападающий Криштиану Роналду. Португалец достиг отметки в 1000 матчей на клубном уровне. Всего у футболиста 685 игр в национальных чемпионатах, 98 в кубковых турнирах стран и 217 в международных соревнованиях.
Роналду занимает 7-е место среди тех, кто провёл 1000 и более матчей высшего уровня. Возглавляет список Рожерио Сени (1209).
Почитай подробней. Вот ссылка: https://www.soccer.ru/news/1359480/krishtianu-ronaldu-al-nasr
Почитай подробней. Вот ссылка: https://www.soccer.ru/news/1359480/krishtianu-ronaldu-al-nasr
https://www.soccer.ru/news/1359480/krishtianu-ronaldu-al-nasr
https://www.soccer.ru/news/1359480/krishtianu-ronaldu-al-nasr
а возглавить уже не получится (
а возглавить уже не получится (