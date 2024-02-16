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«Торпедо» арендовало полузащитника «Ростова»

вчера, 12:47

«Торпедо» и «Ростов» согласовали переход полузащитника Романа Тугарева в московский клуб на правах аренды до конца сезона.

Соглашение включает в себя опцию выкупа игрока.

В нынешнем сезоне хавбек провёл за команду РПЛ 12 матчей во всех турнирах, забив один гол.

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Все комментарии
7u7ua9nf2x2w
7u7ua9nf2x2w
вчера в 14:39
Очень рад за Романа! Надеюсь, он сможет проявить себя в новом клубе и помочь “Торпедо” добиться поставленных целей.
Capral
Capral
вчера в 13:48
Игрок неплохой. Надеюсь- усилит команду!!! Удачи, Торпедо!!!!!!!

Приятно, что стали чаще появляться сообщения о клубе, новых игроках. Недопустимо, забывать о таком клубе!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:42, ред.
7 февраля 2024 года президент «Торпедо» Волнушкин делает следующее заявление: «Торпедо» настаивает на полноценном трансфере? Мы хотим развивать только наших игроков, которые нам принадлежат.
А 16 февраля «Торпедо» арендует Тугарева...
Что это такое? «Торпедо» поменяло своё мнение или ранее сказанные слова были просто пустышкой типа пустить пыль в глаза?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:57
Тугарев Роман не смог конкурировать в Ростове и его аренда хорошая идея для всех сторон.
Гость
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