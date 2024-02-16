«Торпедо» арендовало полузащитника «Ростова»

«Торпедо» и «Ростов» согласовали переход полузащитника Романа Тугарева в московский клуб на правах аренды до конца сезона.
Соглашение включает в себя опцию выкупа игрока.
В нынешнем сезоне хавбек провёл за команду РПЛ 12 матчей во всех турнирах, забив один гол.
Приятно, что стали чаще появляться сообщения о клубе, новых игроках. Недопустимо, забывать о таком клубе!!!
Приятно, что стали чаще появляться сообщения о клубе, новых игроках. Недопустимо, забывать о таком клубе!!!
А 16 февраля «Торпедо» арендует Тугарева...
Что это такое? «Торпедо» поменяло своё мнение или ранее сказанные слова были просто пустышкой типа пустить пыль в глаза?
А 16 февраля «Торпедо» арендует Тугарева...
Что это такое? «Торпедо» поменяло своё мнение или ранее сказанные слова были просто пустышкой типа пустить пыль в глаза?