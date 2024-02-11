Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стало известно, почему Сутормин решил перейти в аренду в «Сочи»

вчера, 20:29

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, рассказал, почему его клиент принял решение перейти из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Руководство «Сочи» и главный тренер были лично заинтересованы в Алексее. Он пошел в аренду в «Сочи», чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу в решении их задач.

Сыграло ли роль то, что Морено обратил внимание на Алексея еще несколько лет назад? Безусловно. То, что Роберт Морено был заинтересован в переходе Алексея, — факт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Сочи» объявил об аренде Сутормина у «Зенита»
Вчера, 19:17 Фото
Семак в ужасе от формы бразильского полузащитника. «Зенит» возвращает его на родину
09 февраляМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Медведев сообщил, что Ду Кейрос переходит из «Зенита» в «Гремио»
09 февраля
Официально«Сочи» объявил об аренде нападающего «Аланьяспора»
05 февраля
Агент Джикии: «Георгий решил для себя, что остаётся в „Спартаке“»
05 февраля
Представитель Лесового: «Надеемся, летом Даниил останется в „Маккаби“»
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:30
срочно спасать надо Сочи
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:46
агент просто жжёт, а мы по ржём
Garrincha58
Garrincha58 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:44
на лавке Зенита там таких Суторминых можно целую команду присмотреть
112910415
112910415
сегодня в 06:07
и где его испанец приметил ?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ s4tcg97q6e3q (раскрыть)
сегодня в 00:18
Думаю, что ему быстро удастся закрепиться в составе.
Georgud
Georgud
вчера в 21:36
Очень правильное решение, удачи Сутормину в Сочи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:13
Неувязочка получается. Он и в Ростове мог получить игровую. практику, но Медведев только в свой фарм отпустил. И второе. А как Морено мог обратить внимание на Сутормина "несколько лет назад и зачем испанскому тренеру это было нужно несколько лет назад. ? Вряд ли он его знал и слышало нем.
Поэтому не Сутормин решил, а Медведев решил.
8hj346m9en47
8hj346m9en47
вчера в 20:43
Поможет Сочи а затем вернётся и будет играть ещё лучше...
s4tcg97q6e3q
s4tcg97q6e3q
вчера в 20:32
Посмотрим на сколько он будет хорош в Сочи...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 