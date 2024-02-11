Стало известно, почему Сутормин решил перейти в аренду в «Сочи»

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, рассказал, почему его клиент принял решение перейти из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.
Руководство «Сочи» и главный тренер были лично заинтересованы в Алексее. Он пошел в аренду в «Сочи», чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу в решении их задач.
Сыграло ли роль то, что Морено обратил внимание на Алексея еще несколько лет назад? Безусловно. То, что Роберт Морено был заинтересован в переходе Алексея, — факт.
Поэтому не Сутормин решил, а Медведев решил.
Поэтому не Сутормин решил, а Медведев решил.