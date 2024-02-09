Семак в ужасе от формы бразильского полузащитника. «Зенит» возвращает его на родину

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вчера, 22:52

Будет аренда в «Гремио».

У «Зенита» ещё не закончены дела на трансферном рынке – закупились они солидно, как раз под чемпионскую гонку. Теперь избавляются от балласта. Ду Кейроса собираются вернуть в Бразилию.

Был частью сделки по Альберто

На бразильском форварде петербуржцы неплохо разжились – за счёт этого и нет горького послевкусия от ухода Юри. Пробежимся быстро – талантливого нападающего подписывали в период, когда начал затухать Дзюба, а Азмун уже перебрался в «Байер». С Иваном Сергеевым он должен был образовать новую ударную связку. Но вскоре Альберто захотел домой – пришлось договариваться с «Коринтиансом».

Так форвард отправился в чемпионат Бразилии на правах аренды – а «Зенит» в обмен арендовал голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. К зиме стороны согласовали уже полноценный трансфер – Альберто остался в Бразилии, но за это «Коринтиансу» пришлось попрощаться с крайне талантливым защитником Робертом Ренаном (на его продаже в Европу планировали сорвать куш).

Ду Кейрос был, по сути, дополнением к сделке – чтобы было не так обидно прощаться с топ-нападающим. Он пополнил состав «Зенита» летом. Тогда же договорились о трансфере Педро по наступлении совершеннолетия.

Не вписывался с самого начала

Есть же акции, благодаря которым приобретение чего-либо становится более выгодным. Например, при покупке ноутбука колонки в подарок. Ду Кейрос – похоже, как раз такое дополнение, но не основной пункт сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом».

Просто для петербуржцев была не лишней подстраховка. Они уже готовились расставаться с Малкомом – и собирались искать топ-вингера в ближайшее время. Но, помимо этого, возникла угроза потери Вендела и Клаудиньо – так ещё и Далер Кузяев свободным агентом отправился в «Гавр». И такой масштаб потерь «сине-бело-голубых» уже не устраивал. Из «Сочи» коллектив перехватил Александра Коваленко, плюс Ду Кейрос.

Но руководство «Зенита» грамотно отработало ситуацию с лидерами. Вендел с опозданием, но прибыл в расположение команды – и опять был лучшим почти в каждой из игр. С Клаудиньо тоже всё решилось быстро. Учитывая то, что в команде ещё есть Барриос, Ерохин и тот же Коваленко, Ду Кейрос заранее прописался на скамейке. В таком количестве игроков в центр поля просто не было необходимости.

В первой части сезона РПЛ бразильский опорник выходил на поле в 10 матчах. Только в двух из них – в стартовом составе. Полный матч вообще провёл только раз – в заключительном туре перед зимней паузой, против «Пари Нижнего Новгорода». Тогда петербуржцы выиграли 1:0.

Искали вариант на родине

Зимой слухи об уходе лидеров уже никого не удивили – ни Клаудиньо, ни Вендела «Зенит» продавать не собирался. Зато предложения по Ду Кейросу был готов рассмотреть.

Дело в том, что после начала сборов главный тренер «Зенита» Сергей Семак был в ужасе от формы 24-летнего опорника. В клубе решили рассмотреть варианты с арендой – но собираются получить за неё 500 тысяч евро. Интересовавшийся исполнителем «Гремио» на такие условия не пошёл.

В начале февраля в гонку за Ду Кейроса включились и другие бразильские команды – «Васку да Гама» и «Коринтианс». Последние рассматривали 24-летнего исполнителя в рамках обмена на 23-летнего хавбека Фауста Веру.

В итоге вперёд вырвался «Васку да Гама» — руководство клуба уже согласовало с российским грандом условия сделки, детали контракта тоже обговорили. На финишной прямой сделка сорвалась из-за санкций – тогда опять включился «Гремио». По последним данным, это будет аренда, «Зенит» уже принял предложение – клубы обмениваются документами. Информацию успел подтвердить председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Всё больше промахов с легионерами

Ду Кейрос – далеко не единичный случай, когда трансфер не сыграл. Понятно, что в многочисленных деталях сделки по Альберто опорник просто теряется – а общий фон от трансфера скорее положительный. Но если говорить конкретно об игре полузащитника, эту сделку можно приписать к провалам. Каких на самом деле накопилось немало.

Роберт Ренан, который тоже приходил в обмен на Юри, также не заиграл в России. Запомнились скорее его обрезы, которые прикрывать не всегда успевал даже надёжный Родригао. Молодой центрбек по-прежнему высоко котируется на рынке, его даже ждут в АПЛ . И для «Зенита» этот исполнитель – скорее шанс заработать на перепродаже. Но в игровой плоскости Ренан объективно провалил отрезок в России.

Или Иван с Мантуаном. Ситуация с ними – та же, что с Ду Кейросом. Пришли изначально как игроки ротации. Чтобы Альберто не доставался «Коринтиансу» совсем уж за бесценок. В качестве игроков ротации не провалились, но и лидерами не стали. Густаво при этом заработал шанс и смог остаться. В первой части периодически появлялся в старте – только теперь «Зенит» привёз топ-легионеров. Придётся опять присесть на скамейку.

Или Марио Фернандес и Вильсон Изидор – уколы московским клубам. В них тоже не было острой необходимости. Марио ждали в ЦСКА , где есть проблемы на флангах обороны. Но «Зенит» воспользовался конфликтом «армейцев» с «Сантосом» — заплатил компенсацию и перехватил латераля. Смотрелся бразилец в итоге неубедительно, часть игр вообще пропустил из-за травмы.

Вильсон собирался обратно во Францию – но туда «Локо» его продавать отказался. Зато дал согласие «Зениту». Француз в «Локомотиве» держал уровень – а в «сине-бело-голубых» затерялся в ротации.

У Ду Кейроса – такая же судьба. И всё это – за год.