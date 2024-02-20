При Сульшере «Бавария» может подписать трёх игроков МЮ

«Бавария» может купить нескольких игроков в случае замены главного тренера Томаса Тухеля на Оле-Гуннара Сульшера.
Норвежский специалист хотел бы пригласить трёх игроков, с которыми он работал в «Манчестер Юнайтед».
Это защитники Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, а также вратарь Давид Де Хеа.
Также Сульшер может пригласить вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
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Начнет показывать искрометный атакующий футбол и гнать всех в атаку. Отыграет 8 очков разницы с Байером, но в конце споткнется загнав основную команду играя без ротации и таки упустит титул по разнице голов.
Но фанаты будут ликовать после Тухеля и за проделанную работу Боссы Баварии таки выдадут ему новый контракт.
Потом он купит Магуайера и все у него будет идти не плохо, а затем Левандовски закапризничает и разочаруется в нищей Барсе и захочет вернуться "домой" в Баварию...продолжение вы знаете...
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Начнет показывать искрометный атакующий футбол и гнать всех в атаку. Отыграет 8 очков разницы с Байером, но в конце споткнется загнав основную команду играя без ротации и таки упустит титул по разнице голов.
Но фанаты будут ликовать после Тухеля и за проделанную работу Боссы Баварии таки выдадут ему новый контракт.
Потом он купит Магуайера и все у него будет идти не плохо, а затем Левандовски закапризничает и разочаруется в нищей Барсе и захочет вернуться "домой" в Баварию...продолжение вы знаете...