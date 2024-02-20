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При Сульшере «Бавария» может подписать трёх игроков МЮ

вчера, 14:33

«Бавария» может купить нескольких игроков в случае замены главного тренера Томаса Тухеля на Оле-Гуннара Сульшера.

Норвежский специалист хотел бы пригласить трёх игроков, с которыми он работал в «Манчестер Юнайтед».

Это защитники Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, а также вратарь Давид Де Хеа.

Также Сульшер может пригласить вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

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Все комментарии
Валерий Руднев
Валерий Руднев
вчера в 21:49
Какой Де Хеа? Может ещё Оливера пригласить?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:47
Можно ещё Баварию Мауром с дырявой Кристинкой напугать.
Вот тогда уж точно вёсла сушить можно.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:48
Сульшер, Магуйар... В Баварии... это как в страшном сне
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:28, ред.
А также спиннинг, рыболовные и крабовые сети, 2 гарпуна, эхолокатор и в путь.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:52
Такая новость хороша для Борусии Д, Байера и Лейпцига.
salleeh
salleeh
вчера в 16:39
Зачем я это читал?🤷🏻‍♂️
shv97ncym279
shv97ncym279
вчера в 15:32
Макгвайер с Сульшером это уже что-то совсем зашкварное, как панихида с танцами по былой Баварии
cfdeak3tdg6p
cfdeak3tdg6p ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:20
Все цирки мира завидовать будут!
bkrh53e3yf2h
bkrh53e3yf2h
вчера в 15:16
Мало им одного беспросветного лузера Харика, надо для верности и второго приобресть. Тогда даже чёрные кошки будут уступать дорогу клубному автобусу Баварии
9bryn7zt7848
9bryn7zt7848
вчера в 15:05
Как же похорошеет Бавария при Сульшере))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:45, ред.
Нашёл на просторах соц. сетей про назначение Сульшера
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Начнет показывать искрометный атакующий футбол и гнать всех в атаку. Отыграет 8 очков разницы с Байером, но в конце споткнется загнав основную команду играя без ротации и таки упустит титул по разнице голов.

Но фанаты будут ликовать после Тухеля и за проделанную работу Боссы Баварии таки выдадут ему новый контракт.

Потом он купит Магуайера и все у него будет идти не плохо, а затем Левандовски закапризничает и разочаруется в нищей Барсе и захочет вернуться "домой" в Баварию...продолжение вы знаете...
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:42
Ну так себе подписания.... ладно ДДХ еще может придется ко двору, тем более он свободный агент, но Магуайер и Биссака то зачем Баварии??? Санчо тоже под вопросом. Если уйдут Гнабри Сане или Коман тогда можно подписать Санчо, т.к игрок то он толковый, но если все эти игроки останутся, то не вижу смысла в покупке Санчо. Лучше эти деньги потратить на другие трансферы
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:40
Магуар и Упамекано будет отличной связкой
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