При Сульшере «Бавария» может подписать трёх игроков МЮ

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вчера, 14:33

«Бавария» может купить нескольких игроков в случае замены главного тренера на Оле-Гуннара Сульшера.

Норвежский специалист хотел бы пригласить трёх игроков, с которыми он работал в «Манчестер Юнайтед».

Это защитники и , а также вратарь .

Также Сульшер может пригласить вингера «Манчестер Юнайтед» .