Тренер «Ариса» ответил на вопрос о текущем состоянии Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о текущем состоянии нападающего .

Насколько Кокорин сейчас готов? Не хотелось бы об этом говорить. Я просто хочу, чтобы он наслаждался футболом. Все для этого делаю, пытаюсь зарядить его, чтобы он приносил команде большую пользу. Плюс у него последние три-четыре недели болела спина, мучала его. Это та причина, которая не давала ему показать себя с лучшей стороны. Но сейчас, слава богу, он восстанавливается.