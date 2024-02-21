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Тренер «Ариса» ответил на вопрос о текущем состоянии Кокорина

вчера, 20:26

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о текущем состоянии нападающего Александра Кокорина.

Насколько Кокорин сейчас готов? Не хотелось бы об этом говорить. Я просто хочу, чтобы он наслаждался футболом. Все для этого делаю, пытаюсь зарядить его, чтобы он приносил команде большую пользу. Плюс у него последние три-четыре недели болела спина, мучала его. Это та причина, которая не давала ему показать себя с лучшей стороны. Но сейчас, слава богу, он восстанавливается.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:38
берегите там звезду !
shur
shur
вчера в 22:48
...это спина,у кого надо спина,тяжелое наследие прибывания в каземате, сырость,сквозняки,каменные стены...!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:44
Тренер «Ариса» ответил на вопрос о текущем состоянии Кокорина
Подробнее: "Всё для вас дети , лишь бы не плакали" !))
stasz75jnydc
stasz75jnydc
вчера в 21:24
Спасибо тренеру за бережное отношение к Кокорину!
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