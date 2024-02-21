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Гризманн получил первую травму за два года

вчера, 17:49

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн впервые за два года получил повреждение.

Это произошло в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:1). Игрок был вынужден покинуть поле на 78-й минуте. Позднее стало известно, что у француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

Футболист пропустит ответный полуфинальный поединок Кубка Испании против «Атлетика» (первый матч — 0:1). Гризманн надеется восстановиться к 13 марта, чтобы сыграть в ответном матче с «Интером». Медобследование показало, что это возможно, «Атлетико» намерен действовать осторожно.

С января 2022-го француз избегал травм — тогда он получил мышечное повреждение.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:31
Печально, похоже Атлетико снова останется без финала кубка.
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19
У Атлетико выбора, Симеоне придется играть первым номером и вскрывать оборону Интера, а контра у Интера будь здоров, так что очень непросто будет.
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:08
Нет, я про Атлетико, про его, осторожный футбол. Но, если откровенно, то, не очень себе представляю, как, такой осторожный тренер как Смеоне будет отыгрываться, это надо раскрываться, атаковать. Тем более, без Гризмана. Вообще, его травма- не ко времени, игры Примеры вступают в решающую стадию, ответка в кубке страны и вот, еще- с Интером. Дурацкая ситуация...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:05
Это хорошо, умеет избегать травм.
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:55
Если речь про Интер, то будет, не своё поле, шаткий счет.
therapy
therapy
вчера в 19:53
Гризманн-стойкий оловянный солдатик, будет в ответке с Интером не хватать.
Regista_8
Regista_8
вчера в 19:49
Насчёт ЛЧ, там шансов, что с Гризманном, что без, очень мало.
Capral
Capral
вчера в 19:41
А что значит- Атлетико намерен действовать осторожно? Так они всегда так играют. Вопрос- будет ли соперник действовать осторожно...
y9rmpjf6ap5v
y9rmpjf6ap5v
вчера в 19:17
На Бога надейся и сам не плошай! Здоровья всё будет хорошо!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:05
Для Атлетико это серьезная потеря, т.к очень многое в команде строится за счет мастерства и интелекта Антуана!!! Сейчас у Атлетов очень важный отрезок сезона, важный матч в кубке, и ответный матч в ЛЧ, где осечка окажется фатальной, в ЛаЛиге же соперники сейчас не самые непроходимые и тут потери очков должны избежать, а Депая и Мораты должно хватить для этого.
Вообще, Гризманн один из тех игроков, которых я рчень сильно хотел видеть в Арсенале! Еще со времени его выступления за Сосьедад в котором они с нашим Велой играли в паре в атаке и делали это шикарно. Тогда я думал, что Венгер переманит француза в Арсенал, но увы, дед не смог сделать этого.... если чесно, еще до перехода Антуана в Барселрну, я надеялся, что Артета сможет переманить Гризманна, но тогда Барселона предложила 120 млн и Арсенал бы точно не смог перебить их предложение....да и игрок бы не согласился перейти в Арсенал в то время....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:04
Ничего страшного. У него много денег на лечение. Жаль тех, кто не может позволить себе лечение.
112910415
112910415
вчера в 18:45
и так не вовремя !
shur
shur
вчера в 18:34
...жаль,непредвиденно,здоровья!
shlomo
shlomo
вчера в 18:22
Очень все не вовремя.... Здоровья Антуану и успеть восстановиться к Интеру...
lk_483777
lk_483777
вчера в 18:20, ред.
Матрасникам теперь тяжко будет. Гризманн делает колоссальный труд на поле. Не только бегает и закрывает зоны, но и интеллектуально развивает атаки и делает эффективные передачи. Мозг команды. Тоже самое касается и сборной.
Здоровья тебе, Антуан.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:11
Здоровья, Антохе, видимо ещё дипрессия от того что Килиан переходит
q5eu6795s7dm
q5eu6795s7dm
вчера в 18:02
В общем пропустит все самые важные матчи.
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