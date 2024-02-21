Гризманн получил первую травму за два года

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн впервые за два года получил повреждение.
Это произошло в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:1). Игрок был вынужден покинуть поле на 78-й минуте. Позднее стало известно, что у француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.
Футболист пропустит ответный полуфинальный поединок Кубка Испании против «Атлетика» (первый матч — 0:1). Гризманн надеется восстановиться к 13 марта, чтобы сыграть в ответном матче с «Интером». Медобследование показало, что это возможно, «Атлетико» намерен действовать осторожно.
С января 2022-го француз избегал травм — тогда он получил мышечное повреждение.
Вообще, Гризманн один из тех игроков, которых я рчень сильно хотел видеть в Арсенале! Еще со времени его выступления за Сосьедад в котором они с нашим Велой играли в паре в атаке и делали это шикарно. Тогда я думал, что Венгер переманит француза в Арсенал, но увы, дед не смог сделать этого.... если чесно, еще до перехода Антуана в Барселрну, я надеялся, что Артета сможет переманить Гризманна, но тогда Барселона предложила 120 млн и Арсенал бы точно не смог перебить их предложение....да и игрок бы не согласился перейти в Арсенал в то время....
Вообще, Гризманн один из тех игроков, которых я рчень сильно хотел видеть в Арсенале! Еще со времени его выступления за Сосьедад в котором они с нашим Велой играли в паре в атаке и делали это шикарно. Тогда я думал, что Венгер переманит француза в Арсенал, но увы, дед не смог сделать этого.... если чесно, еще до перехода Антуана в Барселрну, я надеялся, что Артета сможет переманить Гризманна, но тогда Барселона предложила 120 млн и Арсенал бы точно не смог перебить их предложение....да и игрок бы не согласился перейти в Арсенал в то время....