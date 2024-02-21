Гризманн получил первую травму за два года

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вчера, 17:49

Нападающий «Атлетико» впервые за два года получил повреждение.

Это произошло в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:1). Игрок был вынужден покинуть поле на 78-й минуте. Позднее стало известно, что у француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

Футболист пропустит ответный полуфинальный поединок Кубка Испании против «Атлетика» (первый матч — 0:1). Гризманн надеется восстановиться к 13 марта, чтобы сыграть в ответном матче с «Интером». Медобследование показало, что это возможно, «Атлетико» намерен действовать осторожно.

С января 2022-го француз избегал травм — тогда он получил мышечное повреждение.