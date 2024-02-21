Клопп: «Восстановление Жоты, очевидно, займёт месяцы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился обновлённой информацией о травмах Кертиса Джонса и Диогу Жоты, которые они получили в матче с «Брентфордом».
Футболисты были вынуждены покинуть поле в первом тайме. Также они не вошли в заявку команды на предстоящую встречу с «Лутон Таун».
Сегодняшний поединок также пропустят Трент Александер-Арнольд, Алиссон и Доминик Собослаи.
Ситуация с травмами не очень хорошая, определённо. Я хотел бы сесть здесь и сказать, что у нас нет абсолютно никаких проблем, но, очевидно, они у нас есть.
Итак, понятно, что Али недоступен, у него мышечная травма. Мы не знаем точно, сколько времени займёт лечение, но определённо он вернётся не в ближайшее время.
Кроме того, у нас недоступен Диогу, у которого проблема с коленом. Его восстановление, очевидно, займёт месяцы. У Кертиса проблемы со связками.
Все те игроки, которые отсутствуют уже длительное время, такие как Трент и Доминик, возвращаются, но ещё не тренируются с командой, а это значит, что они тоже недоступны.