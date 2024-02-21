Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Клопп: «Восстановление Жоты, очевидно, займёт месяцы»

вчера, 09:38

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился обновлённой информацией о травмах Кертиса Джонса и Диогу Жоты, которые они получили в матче с «Брентфордом».

Футболисты были вынуждены покинуть поле в первом тайме. Также они не вошли в заявку команды на предстоящую встречу с «Лутон Таун».

Сегодняшний поединок также пропустят Трент Александер-Арнольд, Алиссон и Доминик Собослаи.

Ситуация с травмами не очень хорошая, определённо. Я хотел бы сесть здесь и сказать, что у нас нет абсолютно никаких проблем, но, очевидно, они у нас есть.

Итак, понятно, что Али недоступен, у него мышечная травма. Мы не знаем точно, сколько времени займёт лечение, но определённо он вернётся не в ближайшее время.

Кроме того, у нас недоступен Диогу, у которого проблема с коленом. Его восстановление, очевидно, займёт месяцы. У Кертиса проблемы со связками.

Все те игроки, которые отсутствуют уже длительное время, такие как Трент и Доминик, возвращаются, но ещё не тренируются с командой, а это значит, что они тоже недоступны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Деулофеу высказался о своей травме. Он не играет с начала 2023 года
Вчера, 23:22
Тренер «Ариса» ответил на вопрос о текущем состоянии Кокорина
Вчера, 20:26
ОфициальноГризманн получил первую травму за два года
Вчера, 17:49
Алиссон пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии в марте из-за травмы
Вчера, 11:53
Локайер показал свой кардиовертер-дефибриллятор
20 февраля Фото
ОфициальноНападающий «Айнтрахта» Каладжич получил разрыв крестообразной связки
19 февраля
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 11:27
Может еще и не все так страшно.
112910415
112910415
вчера в 10:41
а цели и задачи никто не отменял ...
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:26
Ключевой игрок выбыл почти до конца сезона. Ему только на игры Евро нужно готовиться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:02
Это плохо для Ливера....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:49
Если очень серьезная травма,так и будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 