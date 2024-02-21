Клопп: «Восстановление Жоты, очевидно, займёт месяцы»

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вчера, 09:38

Главный тренер «Ливерпуля» поделился обновлённой информацией о травмах и , которые они получили в матче с «Брентфордом».

Футболисты были вынуждены покинуть поле в первом тайме. Также они не вошли в заявку команды на предстоящую встречу с «Лутон Таун».

Сегодняшний поединок также пропустят Трент Александер-Арнольд, Алиссон и Доминик Собослаи.