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Арендное соглашение Дайера с «Баварией» продлено

вчера, 12:21

Защитник Эрик Дайер будет выступать за «Баварию» дольше, чем планировалось изначально.

Права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», изначально предполагалось, что аренда продлится до лета 2024 года, но теперь стало известно, что футболист будет защищать цвета мюнхенцев до конца сезона-2024/25.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:21
Хорошая идея для Кейна. Заменит Сарра и думаю играть будет больше
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:38
Просто они семьями дружат с Гариком !
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:40
Видимо Дайер просто близкий друг Кейна. Другого объяснения, что делает такой средний игрок в Баварии, у меня нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ну3га (раскрыть)
вчера в 12:42
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:38
    Значит прижился на немецкой земле...
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 12:38
    Он что, в нагрузку к Кейну?
    Гость
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