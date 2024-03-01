Арендное соглашение Дайера с «Баварией» продлено

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вчера, 12:21

Защитник будет выступать за «Баварию» дольше, чем планировалось изначально.

Права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», изначально предполагалось, что аренда продлится до лета 2024 года, но теперь стало известно, что футболист будет защищать цвета мюнхенцев до конца сезона-2024/25.