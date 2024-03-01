Арендное соглашение Дайера с «Баварией» продлено

Защитник Эрик Дайер будет выступать за «Баварию» дольше, чем планировалось изначально.
Права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», изначально предполагалось, что аренда продлится до лета 2024 года, но теперь стало известно, что футболист будет защищать цвета мюнхенцев до конца сезона-2024/25.
Если честно целый месяц скучно было, но он за два дня всё восполнил.
Жду появления новых персонажей его театра.
Если честно целый месяц скучно было, но он за два дня всё восполнил.
Жду появления новых персонажей его театра.