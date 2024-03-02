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Упорная борьба ЦСКА и «Локомотива». Итоги КП за февраль

вчера, 09:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик ЦСКА Ironigor, второе место занял фанат «Локомотива» Звезда по имени Солнце, а третье — Neutron029, который поддерживает «Жирону».

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип ЦСКА Ironigor 5352
2. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 5268
3. Логотип Жирона Neutron029 4620
4. Hauptman 3574
5. Логотип Зенит nubom 1600
6. Giovanny 906
7. Логотип Спартак Варвар7 774
8. Логотип ЦСКА VeniaminS 633
9*. Логотип Жирона Neuron0020 0
10*. Логотип Оренбург Neutron035 0

* — за счёт доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Ангел неБесГрешен как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером является КЭТиК. Второе место занимает nubom. Тройку замыкает Вита15.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Краснодар КЭТиК 100
2. Логотип Зенит nubom 66
3. Вита15 44
4. Василий 50 41
5. Логотип Спартак LOpp 38
6. Логотип Оренбург Вoлхв 28
7. kotmyshka 26
8. Логотип Спартак Варвар7 23
9. Логотип Оренбург marut 21
10. Логотип Ростов TheBoLt 20
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:13
Победителю поздравок от КБ!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 11:09
Поздравляю Игоря с заслуженной победой! Особо хочу отметить некоторые факты, важные с культурной точки зрения. Накануне финала, его одногруппник A.S.A. уступил свое место своему другу по ряду причин, хотя лидировал в группе и имел достаточно очков для финала КП. Во-первых, потому что он хороший пример хорошего человека, во-вторых, он не жадный. И такой поступок становится еще более ценным, когда понимаешь, что игрок играет с одного аккаунта — а A.S.A так и играет. А еще я заметил, что он чаще всего поздравляет победителей, независимо от того, друг он ему или нет.

А что касается победы Игоря. Он очень грамотно играл в финале, и особенно рад что основные аккаунты людей лидируют в финалах.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:16
Прям Московское дерби получилось!!!
Игорь, дружище, поздравляю с победой! Так же поздравляю всех призёров и победителя группы Заболотного! Всем удачи в новом месяце, играйте в удовольствие!
drug01
drug01
вчера в 10:13
С важной победой! Цска и Локо!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:52
Поздравляю с Победой!!!
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