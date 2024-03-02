Упорная борьба ЦСКА и «Локомотива». Итоги КП за февраль

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вчера, 09:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик ЦСКА Ironigor, второе место занял фанат «Локомотива» Звезда по имени Солнце, а третье — Neutron029, который поддерживает «Жирону».

* — за счёт доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Ангел неБесГрешен как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером является КЭТиК. Второе место занимает nubom. Тройку замыкает Вита15.