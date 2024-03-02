Упорная борьба ЦСКА и «Локомотива». Итоги КП за февраль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик ЦСКА Ironigor, второе место занял фанат «Локомотива» Звезда по имени Солнце, а третье — Neutron029, который поддерживает «Жирону».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Ironigor
|5352
|2.
|Звезда по имени Солнце
|5268
|3.
|Neutron029
|4620
|4.
|Hauptman
|3574
|5.
|nubom
|1600
|6.
|Giovanny
|906
|7.
|Варвар7
|774
|8.
|VeniaminS
|633
|9*.
|Neuron0020
|0
|10*.
|Neutron035
|0
* — за счёт доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Ангел неБесГрешен как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером является КЭТиК. Второе место занимает nubom. Тройку замыкает Вита15.
|Пользователь
|ROI
|1.
|КЭТиК
|100
|2.
|nubom
|66
|3.
|Вита15
|44
|4.
|Василий 50
|41
|5.
|LOpp
|38
|6.
|Вoлхв
|28
|7.
|kotmyshka
|26
|8.
|Варвар7
|23
|9.
|marut
|21
|10.
|TheBoLt
|20
А что касается победы Игоря. Он очень грамотно играл в финале, и особенно рад что основные аккаунты людей лидируют в финалах.
А что касается победы Игоря. Он очень грамотно играл в финале, и особенно рад что основные аккаунты людей лидируют в финалах.
Игорь, дружище, поздравляю с победой! Так же поздравляю всех призёров и победителя группы Заболотного! Всем удачи в новом месяце, играйте в удовольствие!
Игорь, дружище, поздравляю с победой! Так же поздравляю всех призёров и победителя группы Заболотного! Всем удачи в новом месяце, играйте в удовольствие!