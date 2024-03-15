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Браим Диас оценил слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала»

вчера, 17:21

Полузащитник «Реала» Браим Диас высказался о возможном переходе в «Арсенал».

Я воспользуюсь теми минутами, которые «Реал» мне даст.

Мне всё нравится в этом клубе. Это лучшая команда мира, и играть здесь — мечта. Конечно, я хочу остаться здесь на долгие годы. Надеюсь добиться успеха.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:04
Диас достаточно посредственный игрок. Не думаю, что он реально нужен Арсеналу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:43
Ну тут, к сожалению, он уже не вписывается, т.к. Кроос и Джуд ключевые игроки, Вини тоже, Феде и Камавинга/Тчуамени нужны для отборов и борьбы, и остается так или иначе одно место, на которое может претендовать или Браим, или Родриго, или Хоселу. Родриго, конечно, ленивый, но он бегунок, а Браим медленный, хоть и техничный. Поэтому гарантии в "Реале" места ему никак не может быть.
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:11
...я бы его рискнул с первых минут с МС в ЛЧ попробовать...! Настырный, пробивной игрок!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:53, ред.
Реал конечно же большой и великий клуб и для многих игроков просто сидеть на лавке этого клуба это уже честь и достидение! Но есть два типа игроков, для одних быть в составе (не основе, а в обойме) Реала это мечта жизни, можно получать свои минуты, но зато минуты в Мадридском Реале!!!, а есть те, кому хочется расти, развиваться и чего то добиваться, чем просто быть в составе Реала! Простые примеры Иско и Эдегор. Один по началу играл в Реале и делал это очень даже неплохо, но потом стал игроком запаса и просто несколько сезонов отсиживался, но завоевывал при этом трофеи! Ушел в Бетис и снова стал радовать всех своей игрой!!!
Другой - Эдегор, решил пойти другим путем, не смог получить постоянное место в составе, пошел по арендам, а после и вовсе решился уйти из великого Реала, а сейчас один из лучших игроков в АПЛ, и если верить слухам, то Реал хочет вернуть его обратно и за большие деньги!!!
Есть Васкес, который готов играть даже защитника, но лишь бы быть частью Реала, а есть Гутьеррес, который ради игровой практики ушел в скромную Жирону, а сейчас так отлично проявляет себя, что на него обратили внимания не только другие гранды, но и сам же Реал готов выкупить его обратно!!! Выбор есть у каждого, просто цели и задачи у всех свои!!! Браим кажется умным игроком и будет обидно просиживать лучшие годы пусть и на скамейке Реала!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:57
Реал поди как минимум не хуже пушкарей!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:48
Лучше быть джокером в "Реале", это точно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:47
Очень странные слухи про его переход в "Арсенал". Такой свободный художник крайне строго играющему Доминатору в принципе не нужен)
Гость
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