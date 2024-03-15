Браим Диас оценил слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала»

Полузащитник «Реала» Браим Диас высказался о возможном переходе в «Арсенал».
Я воспользуюсь теми минутами, которые «Реал» мне даст.
Мне всё нравится в этом клубе. Это лучшая команда мира, и играть здесь — мечта. Конечно, я хочу остаться здесь на долгие годы. Надеюсь добиться успеха.
Другой - Эдегор, решил пойти другим путем, не смог получить постоянное место в составе, пошел по арендам, а после и вовсе решился уйти из великого Реала, а сейчас один из лучших игроков в АПЛ, и если верить слухам, то Реал хочет вернуть его обратно и за большие деньги!!!
Есть Васкес, который готов играть даже защитника, но лишь бы быть частью Реала, а есть Гутьеррес, который ради игровой практики ушел в скромную Жирону, а сейчас так отлично проявляет себя, что на него обратили внимания не только другие гранды, но и сам же Реал готов выкупить его обратно!!! Выбор есть у каждого, просто цели и задачи у всех свои!!! Браим кажется умным игроком и будет обидно просиживать лучшие годы пусть и на скамейке Реала!
Другой - Эдегор, решил пойти другим путем, не смог получить постоянное место в составе, пошел по арендам, а после и вовсе решился уйти из великого Реала, а сейчас один из лучших игроков в АПЛ, и если верить слухам, то Реал хочет вернуть его обратно и за большие деньги!!!
Есть Васкес, который готов играть даже защитника, но лишь бы быть частью Реала, а есть Гутьеррес, который ради игровой практики ушел в скромную Жирону, а сейчас так отлично проявляет себя, что на него обратили внимания не только другие гранды, но и сам же Реал готов выкупить его обратно!!! Выбор есть у каждого, просто цели и задачи у всех свои!!! Браим кажется умным игроком и будет обидно просиживать лучшие годы пусть и на скамейке Реала!