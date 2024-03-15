Браим Диас оценил слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала»

Полузащитник «Реала» высказался о возможном переходе в «Арсенал».

Я воспользуюсь теми минутами, которые «Реал» мне даст.

Мне всё нравится в этом клубе. Это лучшая команда мира, и играть здесь — мечта. Конечно, я хочу остаться здесь на долгие годы. Надеюсь добиться успеха.