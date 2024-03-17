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Советник президента РФС: «Мы полноправные члены ФИФА»

вчера, 12:53

Советник президент РФС Алексей Сорокин рассказал, продолжат ли представители Российского футбольного союза участвовать в конгрессах УЕФА и ФИФА.

Только что прошёл конгресс УЕФА, в этом году будет конгресс ФИФА. Нет никаких индикаций, что РФС не будет там участвовать. Мы полноправные члены ФИФА, наше членство не прерывалось.

Никакой враждебности в футболе на уровне ФИФА или УЕФА у нас нет. Все личные контакты сохранились. Если обратятся представители оргкомитета ЧМ-2026 в США — готовы сотрудничать по футбольной линии. Проконсультируем.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:25
И полноприводный.
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:24
МНОГОЧЛЕН...
pomor45
pomor45
вчера в 20:58
Полноправный? Уж, не сорока ли Сорокину сие на хвосте принесла.
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:52
ЧЛЕН - ОДНИМ СЛОВОМ.
pomor45
pomor45
вчера в 20:51
Так, ведь, потому и полноправный, что ЧЛЕН.
jak3z48g6km9
jak3z48g6km9
вчера в 14:44
Полноправные, только всё мимо кассы.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:14, ред.
Какие-то "индикации"? Это по-каковски? Мы и не сомневаемся, что чиновники продолжают как сохранять "личные контакты", так и ездить повсюду, но какой в этих поездках и контактах смысл?
Сп62
Сп62
вчера в 13:56
Он имет всего лишь полномочия посла нашего футбола. Какие к нему могут быть вопросы? Он ничего не решает.
Кип
Кип
вчера в 13:10
а что ж тогды нигде не играете?
112910415
112910415
вчера в 13:09
ужасно приятно, что мы такие полноправные !
Zeklon
Zeklon
вчера в 13:09
ДАВНО НАДО БЫЛО ПОСЛАТЬ ЭТИ ФИФА И УЕФА И НЕ ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ!!!
Играть не пускают ,а бабло хотят....
Правильно МОК послали!!!
наши чинуши сидят на откатах и пох на сборную страны!!!
ts4ernjn57g9
ts4ernjn57g9
вчера в 13:00
Не надо выдавать желаемое за действительное
Интерес
Интерес
вчера в 12:59, ред.
ВЫ-да! Футбол,с которого вы кормитесь-нет!!!
Такое ощущение,что или издеваются над здравым смыслом,или умственно неполноценные.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:57
Какой-то бесправный член Россия.
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