Советник президента РФС: «Мы полноправные члены ФИФА»

Советник президент РФС рассказал, продолжат ли представители Российского футбольного союза участвовать в конгрессах УЕФА и ФИФА .

Только что прошёл конгресс УЕФА , в этом году будет конгресс ФИФА . Нет никаких индикаций, что РФС не будет там участвовать. Мы полноправные члены ФИФА , наше членство не прерывалось.