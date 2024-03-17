Советник президента РФС: «Мы полноправные члены ФИФА»

Советник президент РФС Алексей Сорокин рассказал, продолжат ли представители Российского футбольного союза участвовать в конгрессах УЕФА и ФИФА.
Только что прошёл конгресс УЕФА, в этом году будет конгресс ФИФА. Нет никаких индикаций, что РФС не будет там участвовать. Мы полноправные члены ФИФА, наше членство не прерывалось.
Никакой враждебности в футболе на уровне ФИФА или УЕФА у нас нет. Все личные контакты сохранились. Если обратятся представители оргкомитета ЧМ-2026 в США — готовы сотрудничать по футбольной линии. Проконсультируем.
Играть не пускают ,а бабло хотят....
Правильно МОК послали!!!
наши чинуши сидят на откатах и пох на сборную страны!!!
Играть не пускают ,а бабло хотят....
Правильно МОК послали!!!
наши чинуши сидят на откатах и пох на сборную страны!!!
Такое ощущение,что или издеваются над здравым смыслом,или умственно неполноценные.
Такое ощущение,что или издеваются над здравым смыслом,или умственно неполноценные.