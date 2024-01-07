РФС примет участие в ближайшем конгрессе УЕФА !)

Президент РФС Александр Дюков рассказал об участии организации в ближайшем конгрессе УЕФА.
РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации.
Мероприятие состоится 8 февраля.
Президент РФС Александр Дюков рассказал об участии организации в ближайшем конгрессе УЕФА.
РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации.
Мероприятие состоится 8 февраля.
Не верьте, если после возвращения домой наши деятели будут уверять, что их встретили с распростёртыми объятиями и от приглашений на фуршет не было отбоя.
Не верьте, если после возвращения домой наши деятели будут уверять, что их встретили с распростёртыми объятиями и от приглашений на фуршет не было отбоя.
На всякий случай, пожелаю удачи нашей делегации.
На всякий случай, пожелаю удачи нашей делегации.