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РФС примет участие в ближайшем конгрессе УЕФА

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pomor45
pomor45 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 21:28
Доносы и фейки есть кому строчить - ими и руководствуются, а нашу точку зрения они знают вдоль, поперёк и в глубину, но во внимание принимают только взносы, как важнейшую для них нашу обязанность.
pomor45
pomor45 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:24
Ценят наши взносы. Прагматики.
pomor45
pomor45 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:23
Никогда и не было иначе. Просто сейчас они этого не прикрывают лицемерием, как раньше. Зато честно и наглядно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:10
Ох, не завидую нашим. Нерукопожатные, все сторонятся, обходят за тридевять земель, делают вид, что российской делегации вообще не существует. А если кто - то и поздоровается, то только тогда, когда ты наступишь ему на ногу и тем самым обратишь на себя внимание. Да и то могут отругать. Придётся выдержать страшнейший психологический стресс.
Не верьте, если после возвращения домой наши деятели будут уверять, что их встретили с распростёртыми объятиями и от приглашений на фуршет не было отбоя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:23
Возможно им банально наши взносы в казну УЕФА нравятся, поэтому и пригласили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 13:52
К сожалению наша точка зрения ни кого из них не интересует
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:51, ред.
Ну хоть помняь нас и на том .....)
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:00
Очередное унижение. Нечего к ним вообще являться. Политизированная, бесполезная организация УЕФА.
sova147
sova147
вчера в 12:58
Надо доносить свою точку зрения!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:44
Похоже хотят в очередной раз показать пряник. Не более.
На всякий случай, пожелаю удачи нашей делегации.
Сп62
Сп62
вчера в 12:44
Я бы тоже съездил, если бы меня пригласили.
Интерес
Интерес ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 12:36
КАК абычна-многа-а-а...Свои карманные можно перевести в товар.И ничего,что всё это есть для них и здесь,самое важное в этом процессе-чек и ценник бутика "свободного мира"!
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:33, ред.
ИМ ничего не надо подкидывать,они сами предлагают все возможные варианты "взаимовыгодного сотрудничества" с нулевым эффектом для нашего футбола.Если не отрицательным.А за кулисами мероприятия,как всегда,выразят поддержку и расскажут,какие громкие заявления и действия останутся безнаказанными.
Интерес
Интерес
вчера в 12:31
Два десятка прихлебателей ,кормящихся у корыта российского футбола,полетят на покаяние."После казни-танцы..."(фильм "Каин 18-й")и фуршет. Пятизвёздочный отель ,с набором эксклюзивных услуг широкого спектра.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
РФС примет участие в ближайшем конгрессе УЕФА !)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:35
Бесполезная трата денег и ненужные покатушки за границу
Знатог
Знатог
вчера в 11:32
а командировочные скока дадуть?
lotsman
lotsman
вчера в 11:27
Смысла туда ехать никакого нет. УЕФА просто держит РФС на поводке, подкидывает косточки, чтобы не выходили из состава.
vtp3xssauwkq
vtp3xssauwkq
вчера в 11:23
А есть ли смысл туда ехать? .... ничего не изменится и только нервы попортят.
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