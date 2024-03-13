Дюков рассказал, что обсуждали на конгрессе УЕФА

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как прошёл парижский конгресс УЕФА.
На конгрессе УЕФА мы обсудили с Александром Чеферином ситуации в мировом спорте и мировом футболе. Почему РФС проголосовал за поправки к уставу УЕФА? Мы голосовали именно за поправки, это не было голосование персонально за Александра Чеферина. Какое отношение у РФС к Чеферину? Оно уважительное, мы давно его знаем, помним, что он многое сделал в том числе для российского футбола. В текущей ситуации, к сожалению, не всё зависит от него.
Также Дюков сообщил, какая работа ведётся по отношению к юношеским и молодёжным сборным России.
Что касается игр молодёжных и юношеских сборных, то по ним проводится большая работа. На каждое окно планируются учебно-тренировочные сборы, матчи с хорошими соперниками. Например, у молодёжной сборной в марте пройдут 3 игры со сверстниками из Уругвая.
Бла, бла-бла-бла-бла ничего нового..
Бла, бла-бла-бла-бла ничего нового..
...проводится большая работа ...
но мы и не ждали ничего, правда ?
...проводится большая работа ...
но мы и не ждали ничего, правда ?