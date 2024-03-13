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Дюков рассказал, что обсуждали на конгрессе УЕФА

вчера, 12:49

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как прошёл парижский конгресс УЕФА.

На конгрессе УЕФА мы обсудили с Александром Чеферином ситуации в мировом спорте и мировом футболе. Почему РФС проголосовал за поправки к уставу УЕФА? Мы голосовали именно за поправки, это не было голосование персонально за Александра Чеферина. Какое отношение у РФС к Чеферину? Оно уважительное, мы давно его знаем, помним, что он многое сделал в том числе для российского футбола. В текущей ситуации, к сожалению, не всё зависит от него.

Также Дюков сообщил, какая работа ведётся по отношению к юношеским и молодёжным сборным России.

Что касается игр молодёжных и юношеских сборных, то по ним проводится большая работа. На каждое окно планируются учебно-тренировочные сборы, матчи с хорошими соперниками. Например, у молодёжной сборной в марте пройдут 3 игры со сверстниками из Уругвая.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Как-то получается так, что у руководства находятся люди, от которых не все зависит, и что хуже всего, что не зависит именно то, что всего нужнее тебе.
Кёрт Майлз
Кёрт Майлз
вчера в 13:53
Бла, бла-бла-бла-бла говорящие головы.
Бла, бла-бла-бла-бла ничего нового..
112910415
112910415
вчера в 12:55
... не всё зависит ...
...проводится большая работа ...

но мы и не ждали ничего, правда ?
Гость
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