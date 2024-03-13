Дюков рассказал, что обсуждали на конгрессе УЕФА

Президент РФС рассказал, как прошёл парижский конгресс УЕФА .

На конгрессе УЕФА мы обсудили с Александром Чеферином ситуации в мировом спорте и мировом футболе. Почему РФС проголосовал за поправки к уставу УЕФА ? Мы голосовали именно за поправки, это не было голосование персонально за Александра Чеферина. Какое отношение у РФС к Чеферину? Оно уважительное, мы давно его знаем, помним, что он многое сделал в том числе для российского футбола. В текущей ситуации, к сожалению, не всё зависит от него.