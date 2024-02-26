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Дюков: «РФС стремится внедрять передовые практики»

вчера, 11:37

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что к концу сезона судьи начнут объявлять свои решения после просмотра VAR на каждом матче.

Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра ВАР хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и ИФАБ с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведёт тест данной технологии в Чемпионате и Кубке страны. В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура и к концу сезона станет доступна на всех матчах.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:16
И что от этой новой технологии изменится? Играть станут лучше?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:41
Очень медлено всё это внедряется,надо бы быстрее работать!
Гость
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