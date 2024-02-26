Дюков: «РФС стремится внедрять передовые практики»

Президент РФС сообщил, что к концу сезона судьи начнут объявлять свои решения после просмотра VAR на каждом матче.

Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра ВАР хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и ИФАБ с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведёт тест данной технологии в Чемпионате и Кубке страны. В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура и к концу сезона станет доступна на всех матчах.