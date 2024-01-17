"РФС намерен пригласить на матч России и Сербии Новака Джоковича"...

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время получит от РФС приглашение посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник из окружения первой ракетки мира, решение о возможном визите спортсмена в Москву будет принято ближе к дате проведения поединка.

В марте Новак планирует сыграть в Индиан‑Уэллсе и в Майами. Дата футбольного матча — как раз перед стартом турнира во Флориде и после завершения турнира в Калифорнии.

Нам известно о том, что российская сторона намерена пригласить Новака. Но пока неизвестно, сможет ли Новак прилететь на один день в Москву, учитывая календарь и разницу в часовых поясах перед турниром во Флориде. Насколько я знаю, приглашение будет вручено команде Новака в ближайшее время. В любом случае, решение о возможном визите в Москву будет принято ближе к дате проведения футбольного матча.