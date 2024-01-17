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РФС намерен пригласить на матч России и Сербии Новака Джоковича

вчера, 14:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время получит от РФС приглашение посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник из окружения первой ракетки мира, решение о возможном визите спортсмена в Москву будет принято ближе к дате проведения поединка.

В марте Новак планирует сыграть в Индиан‑Уэллсе и в Майами. Дата футбольного матча — как раз перед стартом турнира во Флориде и после завершения турнира в Калифорнии.

Нам известно о том, что российская сторона намерена пригласить Новака. Но пока неизвестно, сможет ли Новак прилететь на один день в Москву, учитывая календарь и разницу в часовых поясах перед турниром во Флориде. Насколько я знаю, приглашение будет вручено команде Новака в ближайшее время. В любом случае, решение о возможном визите в Москву будет принято ближе к дате проведения футбольного матча.

Встреча России и Сербии пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо».

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Источник: matchtv.ru Фото: Susan Mullane, USA TODAY Sports
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:22
"РФС намерен пригласить на матч России и Сербии Новака Джоковича"...

- А ЗАЧЕМ??? Поднять рейтинг матча? Тогда уж приглашайте Монику Левински! Рейтинг зашкалит...
112910415
112910415
сегодня в 09:41
много причин у спортсмена, чтоб не посещать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:58
Все гораздо прозаичнее. С учетом календаря его игр он гарантировано не приедет. А во-вторых, не факт, что матч состоится. УЕФА и ФИФА надавят и сербы найдут предлог, чтобы не приехать. Но, как говорят мечтать не вредно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:58
Лечу товарищ Дюков !!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:25
На самом деле разницы нет, оба зарабатывают на Западе и соответственно не приедут.

Более того, я вообще сомневаюсь, что Джокович футбольный фанат, это Рафаэль Надаль вот фан "Реала" и на него ходит всё время...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:14
Почему не Марию Шарапову ??
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:35
Можен и не приехать, посмотрим...
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