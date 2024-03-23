В «Звезде-2005» прокомментировали решение играть с ЦСКА со зрителями

Президент женского футбольного клуба «Звезда-2005» Виктор Засульский высказался о решении провести матч Суперлиги с ЦСКА , несмотря на теракт, произошедший вчера в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Игра проходит на стадионе в Перми с присутствием зрителей. Как сообщили в пресс-службе московского клуба, решение проводить поединок приняла администрация Перми.