В «Звезде-2005» прокомментировали решение играть с ЦСКА со зрителями

Президент женского футбольного клуба «Звезда-2005» Виктор Засульский высказался о решении провести матч Суперлиги с ЦСКА, несмотря на теракт, произошедший вчера в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
Игра проходит на стадионе в Перми с присутствием зрителей. Как сообщили в пресс-службе московского клуба, решение проводить поединок приняла администрация Перми.
Игра с ЦСКА уже началась и проходит со зрителями. Какие тут могут уже быть загадки? Усилены меры безопасности. Решение по отмене матча принимаем не только мы, клубы, но и сама лига. Вопросы надо все задавать им, а не нам. А мне не хочется комментировать решение других людей. Мы сегодня играем.