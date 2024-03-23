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В ФНЛ планируют полный перенос ближайшего тура Первой лиги

сегодня, 12:35

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о возможном переносе 24-го тура Первой лиги.

Полный перенос тура планируется. Мы рассматриваем разные варианты, и этот видится нам оптимальным. О принятом решении мы сообщим на нашем сайте.

Ранее пресс-службы клубов сообщили о переносе четырёх матчей предстоящего тура: «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Торпедо» — «Кубань», «Динамо» Махачкала — «Химки» и КАМАЗ — «Енисей». Также сообщалось, что игры «Ленинградец» — «Арсенал» и «Волгарь» — «Нефтехимик» пройдут без зрителей.

Как стало известно позднее, встреча «Ленинградец» — «Арсенал» отменена.

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