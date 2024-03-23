Матч Первой лиги «Динамо Махачкала» — «Химки» отменён

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сегодня, 11:35

В связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» матч 24-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками» не состоится.

Поединок должен был пройти 24 марта на «Анжи-Арене» в Каспийске.

В сообщении пресс-службы подмосковного клуба говорится: