Матч Первой лиги «Динамо Махачкала» — «Химки» отменён

В связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» матч 24-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками» не состоится.
Поединок должен был пройти 24 марта на «Анжи-Арене» в Каспийске.
В сообщении пресс-службы подмосковного клуба говорится:
По распоряжению главы Дагестана Сергея Меликова в республике, как и в ряде других регионов России, были отменены все культурные, развлекательные и спортивные массовые мероприятия.
О дате проведения игры сообщим дополнительно.
Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.