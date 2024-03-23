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Матч Первой лиги «Динамо Махачкала» — «Химки» отменён

сегодня, 11:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗавтра в 19:30 Не начался

В связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» матч 24-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками» не состоится.

Поединок должен был пройти 24 марта на «Анжи-Арене» в Каспийске.

В сообщении пресс-службы подмосковного клуба говорится:

По распоряжению главы Дагестана Сергея Меликова в республике, как и в ряде других регионов России, были отменены все культурные, развлекательные и спортивные массовые мероприятия.

О дате проведения игры сообщим дополнительно.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.

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Источник: ФК «Химки»
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