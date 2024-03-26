«Барселона» хочет подписать Киммиха бесплатно летом 2025 года

«Барселона» намерена приобрести права на полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха летом 2025 года в качестве свободного агента.
Соглашение игрока с мюнхенцами рассчитано до лета 2025-го, стороны пока что не договорились о продлении контракта.
Немецкий клуб готов продать хавбека ближайшим летом за 60 миллионов евро, но каталонцы вряд ли потратят подобную сумму.
«Барселона» сообщила игроку, что покупка в 2024-м вряд ли состоится, возможен только бесплатный переход, если Йозуа не подпишет новое соглашение с «Баварией». Ожидается, что «Барселона» вернется на «Камп Ноу» в 2025-м, в клубе надеются, что появится возможность строить новый проект с опорой на топ-игроков, Киммиха считают одним из таковых. Хавбеку интересен каталонский клуб, но из-за финансовых проблем переход может не состояться.
А остальные клубы в этот момент где будут? Киммих - желанный актив для любого топ-клуба. Надо ли ему ждать если он может в АПЛ перейти? Я даже гипотетически не представляю, как он из такого выберет Барсу.... Барселона почему-то думает, что все футболисты только и мечтают играть за нее. Сейчас она где-то на десятых местах в Европе....
А остальные клубы в этот момент где будут? Киммих - желанный актив для любого топ-клуба. Надо ли ему ждать если он может в АПЛ перейти? Я даже гипотетически не представляю, как он из такого выберет Барсу.... Барселона почему-то думает, что все футболисты только и мечтают играть за нее. Сейчас она где-то на десятых местах в Европе....