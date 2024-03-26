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«Барселона» хочет подписать Киммиха бесплатно летом 2025 года

сегодня, 16:48

«Барселона» намерена приобрести права на полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха летом 2025 года в качестве свободного агента.

Соглашение игрока с мюнхенцами рассчитано до лета 2025-го, стороны пока что не договорились о продлении контракта.

Немецкий клуб готов продать хавбека ближайшим летом за 60 миллионов евро, но каталонцы вряд ли потратят подобную сумму.

«Барселона» сообщила игроку, что покупка в 2024-м вряд ли состоится, возможен только бесплатный переход, если Йозуа не подпишет новое соглашение с «Баварией». Ожидается, что «Барселона» вернется на «Камп Ноу» в 2025-м, в клубе надеются, что появится возможность строить новый проект с опорой на топ-игроков, Киммиха считают одним из таковых. Хавбеку интересен каталонский клуб, но из-за финансовых проблем переход может не состояться.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:33
Это маловероятно, скорей всего уже этим летом перейдет куда-то за деньги
u9xqq482q4nx
u9xqq482q4nx
сегодня в 18:12
Отличный игрок,Барсу усилит наверняка
cz9xejh5pyeg
cz9xejh5pyeg
сегодня в 17:39
Ход таких событий маловероятен Киммих в Барселоне.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:28
Барса: почему в трансферных окнах нет "чёрной пятницы" ?...:)))

А остальные клубы в этот момент где будут? Киммих - желанный актив для любого топ-клуба. Надо ли ему ждать если он может в АПЛ перейти? Я даже гипотетически не представляю, как он из такого выберет Барсу.... Барселона почему-то думает, что все футболисты только и мечтают играть за нее. Сейчас она где-то на десятых местах в Европе....
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:13
Барселона халяву хочет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:59
Как долго они будут рассчитывать на халяву.
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