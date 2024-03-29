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«Селтик» интересуется Сперцяном

сегодня, 10:43

«Селтик» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Ross.

В текущем сезоне игрок провёл 22 матча за российскую команду во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав три результативные передачи.

Контракт между футболистом и южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:02
если задуматься, не шибко привлекательный чемпионат для Сперцяна !
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 12:43
Армянское радио говорит: уровень чемпионата Шотландии ниже уровня РПЛ, плюс там на четыре команды меньше - всего 12 команд. Всего две сильные команды — Селтик и Рейнджерс, обе команды забивают больше 60 голов в каждом сезоне, другие команды гораздо меньше. Такой шаг будет означать понижение в карьере.

"Вот там он сможет стать звездой, поскольку соперники уровня нашей Первой лиги".

Он входит в тройку лучших игроков страны в РПЛ, так как в Первой лиге не играет, забивает мячи обеими ногами, отдает результативные передачи, некоторые из которых пропускают его товарищи по команде - не реализовав стопроцентные выходы перед воротами соперника. В чемпионате, где уровень игроков выше, его голевые передачи будут реализовываться чаще, чем в РПЛ.

Мечтать о Сперцяне, скорее всего, является фантазией «Селтика», у Сперцяна таких фантазий точно нет.
lotsman
lotsman ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 12:10
Запросто, я там хорошо знаю всю лоцию, до самого выхода в Атлантику. А подходы к Барселоне тем более.
6bh9scap7xyz
6bh9scap7xyz
сегодня в 11:36
Вот там он сможет стать звездой, поскольку соперники уровня нашей Первой лиги.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:36
Сперцян точно не интересуется Селтиком !)
v66b39gvwsjz
v66b39gvwsjz
сегодня в 11:27
Армянское радио никак не унимается со своими фантазиями
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:24
Потому что оба на "С"?
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:21
Даже мы с тобой в "Барселоне" есть,я смотрел.Ты на должность лоцмана прогулочной яхты Гендира ,а я-на всякий случай...Боюсь.что резервной "консервой" в плавании.
Интерес
Интерес
сегодня в 11:19
А это ему зачем-в клетчатой юбчонке походить??? Слава этого клуба в прошлом.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:00
Не стоит Сперцяну идти в Шотландию. Думаю должны быть варианты из более сильных чемпионатов
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:56
Все может быть,может и поиграет за Селтик,было бы интересно посмотреть.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:55
Уже много клубов интересовались им, но дальше интереса дело не идёт. Интерес клуба, это шорт-лист. Если заглянуть в шорт-лист любого клуба, там можно найти многих, а не только Сперцяна.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:50
Если это не утка, то Быкам можно и задуматься и желательно не продешевить.
etdbv5w6nxsc
etdbv5w6nxsc
сегодня в 10:50
Интересно было посмотреть его игру за Селтик?!!!
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