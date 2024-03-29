«Селтик» интересуется Сперцяном

«Селтик» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Ross.
В текущем сезоне игрок провёл 22 матча за российскую команду во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав три результативные передачи.
Контракт между футболистом и южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Вот там он сможет стать звездой, поскольку соперники уровня нашей Первой лиги".
Он входит в тройку лучших игроков страны в РПЛ, так как в Первой лиге не играет, забивает мячи обеими ногами, отдает результативные передачи, некоторые из которых пропускают его товарищи по команде - не реализовав стопроцентные выходы перед воротами соперника. В чемпионате, где уровень игроков выше, его голевые передачи будут реализовываться чаще, чем в РПЛ.
Мечтать о Сперцяне, скорее всего, является фантазией «Селтика», у Сперцяна таких фантазий точно нет.
"Вот там он сможет стать звездой, поскольку соперники уровня нашей Первой лиги".
Он входит в тройку лучших игроков страны в РПЛ, так как в Первой лиге не играет, забивает мячи обеими ногами, отдает результативные передачи, некоторые из которых пропускают его товарищи по команде - не реализовав стопроцентные выходы перед воротами соперника. В чемпионате, где уровень игроков выше, его голевые передачи будут реализовываться чаще, чем в РПЛ.
Мечтать о Сперцяне, скорее всего, является фантазией «Селтика», у Сперцяна таких фантазий точно нет.