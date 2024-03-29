«Селтик» интересуется Сперцяном

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сегодня, 10:43

«Селтик» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» , сообщает Ross.

В текущем сезоне игрок провёл 22 матча за российскую команду во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав три результативные передачи.

Контракт между футболистом и южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.