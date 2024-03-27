В РПЛ закончились россияне для «Зенита». Серьёзная проблема Семака

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вчера, 23:40

А любовь легионеров не вечна.

Скауты петербуржцев постоянно оценивают россиян

Поиск отечественных игроков стал вызовом для «Зенита». У чемпионов около 30 % игрового времени отведено россиянам, причем часть занимает Фернандес с бразильским паспортом и голкипер на выбор, Кержаков или Адамов. Даже «Оренбург» не окутался в ненадежную любовь приезжих так сильно. Даже «Краснодар», где исторически много времени на поле отведено легионерам, параллельно доверяет воспитанникам клуба, где почти все, кроме Сперцяна, могут играть за сборную России.

После истории с Круговым – ЦСКА посмел впервые за почти три десятилетия забрать игрока «Зенита», Семак и руководители клуба точно активизировали поиски. Поэтому левого защитника сборной и «Крыльев Советов» Горшкова спросили о трансфере в «Зенит». Зимой говорили о Скопинцеве. А трансфер рожденного в Санкт-Петербурге армянина Тикнизяна вели до последнего момента. Наир не считался бы легионером, поэтому готовы были щедро заплатить «Локомотиву». Но с игроком не договорились.

Напряженности добавляет пониманием, что Вендел, Клаудиньо и Кассьерра в любой момент могут сорваться с места и улететь в далекие края. Кто тогда подменит ключевых исполнителей? Конечно, набрали в резерв других латиноамериканцев. Позаботились зимой о глубине атакующей линии, приехали Артур и Педро. В обороне появился Нино, хотя там был Родригао, а в аренду отправили Ренана. Где в списке молодые россияне, которые вернут «Зениту» весну с Аршавиным и старшим Кержаковым?

Многие клубы не хотят отдавать игроков в «Зенит»

Даже когда речь о тех, кто не попадает в основу, вроде Ахметова из «Краснодара», то продавцы не спешат передавать футболиста с нужным паспортом в «Зенит». «Спартак» и «Динамо» выставят за ценного местного игрока впечатляющий ценник. Так сделал «Локомотив» со строптивым Тикнизяном. По многим игрокам, вроде Сафонова и Тюкавина, разговоры стартуют с сумм, которые заставят удивиться даже богатых чемпионов. Соперники по РПЛ прекрасно видят, что «Зениту» угрожает опасная перестройка.

Наверное, можно подобрать ключики даже к «Спартаку». Клубом теперь управляют менеджеры нефтяной компании, а не лично Федун. Принципиальности стало меньше. Но «Зениту» не стоило забирать футболистов, которыми интересовались другие клубы. Фернандес шел в ЦСКА – оказался в «Зените». Эракович отправлялся в «Спартак», теперь живет в Санкт-Петербурге. Коваленко хотели видеть в «Локомотиве», а сидит на лавке у Семака. Многие клубы РПЛ имеют зуб на методы чемпионов, задерут цену.

Кроме дороговизны, есть проблема класса. Вот зачем «Зениту» бросать все силы на подписание Глебова из сборной России и «Ростова», если у них в опорной зоне уже есть Барриос? Причем возраст Вильмара мешает ему прямой наводкой отправиться в АПЛ . Его звали в «Ноттингем Форест», но трансфер не состоялся. А если бы уехал, то Глебов мог не компенсировать потерю, поскольку, не будем спорить, многие лидеры команды Семака лучшие на своих позициях в РПЛ . Вендел, Клаудиньо и Сантос хороши.

Ведут поиски российского голкипера и защитников

У многих есть хотя бы один игрок, которого можно представить в заявке «Зенита», Например, Горшков из «Крыльев Советов». Но жаль отправлять толкового левого защитника на скамейку. Сантос не отдаст место в основе. Разве что Вендел уйдет, а Дугласа на постоянной основе переведут в центр поля. Но тогда появление Горшкова слева в обороне вряд ли сделает «Зенит» сильнее. Объективно немного вариантов усиления россиянами именно основы, что хорошо показывает Мостовой.

Даже классные отрезки в игре злого Андрея – у него были конфликты с Семаком из-за игнорирования и отсутствия практики, не значат продолжение праздника. Как только разыграется юный Педро, Кассьерру будут поддерживать два бразильца, ведь правее появился другой новичок Артур. Российские слоты закрывают Адамов и Фернандес (или Караваев), а третий россиянин не нужен, если в основе казах Алип. Но что случится, если не получится выпустить на поле перечисленных игроков?

Лимит становится проблемой, ведь Семак с радостью уберет всех россиян из основы. Причем фанаты «Зенита» вряд ли бы протестовали. Привыкли, что рекордсмены по сыгранным минутам в РПЛ иностранцы. У защитника Страхини Эраковича больше минут в РПЛ , чем у первого из россиян. Иронично, что это 37-летний голкипер Кержаков, который весной отдал место Адамову и может летом завершить карьеру. Своего Акинфеева у Семака нет, будут просматривать разных вратарей.

Появятся попытки переманить «железнодорожников»

Летом продолжат искать полевых футболистов. Семаку надо скрестить пальцы, чтобы быстро росли парни из «Локомотива». Караваев и Мостовой – редкие россияне, кроме Фернандеса, которых можно представить в оптимальной основе «Зенита». Но Марио и Вячеслав конкурируют между собой на правом фланге. Сергеев явно уступает Кассьерре, а Тюкавин из «Динамо», невзирая на сильный сезон, предпочтет отъезд в топ-5, как у Захаряна, а не переезд в Санкт-Петербург, чтобы ему плевали в спину московские фанаты.

У Чалова из ЦСКА аналогичные аргументы. Зачем ему злить «армейцев», если найдет себе зарубежный вариант? Даже Дивеев, если здоровье позволит, выберет интересную «Болонью» с еврокубками, а не скамейку «Зенита» для повторения судьбы защитника Чистякова. Ситуация с местными игроками у чемпионов близка к критической. Даже московские поиски могут не выручить Семака. Пиняев, Глушенков, Сильянов, Самошников и Салтыков, который окажется в «Локомотиве» с лета, с головой на плечах. Им не предложат основу «Зенита».

Так зачем в основном молодым ребятам закрывать себе путь в западные лиги, меняя надежду на лавку в «Зените»? Немолодых атакующих хавбеков Антона Миранчука и Жемалетдинова ещё можно убедить деньгами. Но даже опорник Баринов откажется стать частью лимитных декораций. Ситуацию могла спасти академия «Зенита», но о её состоянии говорит выбор Семака. Он не видит среди клубной молодежи игроков для старта. И переманивать из чужих школ сложнее, ведь юные игроки не верят, что в «Зените» легко зайти в основу.