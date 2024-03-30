Стало известно, во сколько может «Ливерпулю» обойтись приглашение тренера

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сегодня, 08:27

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера на смену Юргену Клоппу, который покинет команду по окончании текущего сезона.

Одним из кандидатов на пост наставника английского клуба является из «Спортинга». В конце нынешнего сезона в контракте тренера будет активирован пункт об отступных в размере 15 миллионов евро, летом 2025 года эта сумма упадет до 10 млн.

Другим вариантом для мерсисайдцев является из «Брайтона». В данном случае речь идет об около 14 млн евро.

Помимо этого, в коллективе АПЛ думают и о приглашении главного тренера сборной Германии после Евро-2024, но данный вариант маловероятен.

По слухам, «красные» могли также пригласить Хаби Алонсо, но рулевой решил остаться в «Байере».