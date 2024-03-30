Стало известно, во сколько может «Ливерпулю» обойтись приглашение тренера

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера на смену Юргену Клоппу, который покинет команду по окончании текущего сезона.
Одним из кандидатов на пост наставника английского клуба является Рубен Аморим из «Спортинга». В конце нынешнего сезона в контракте тренера будет активирован пункт об отступных в размере 15 миллионов евро, летом 2025 года эта сумма упадет до 10 млн.
Другим вариантом для мерсисайдцев является Роберто Де Дзерби из «Брайтона». В данном случае речь идет об около 14 млн евро.
Помимо этого, в коллективе АПЛ думают и о приглашении главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна после Евро-2024, но данный вариант маловероятен.
По слухам, «красные» могли также пригласить Хаби Алонсо, но рулевой решил остаться в «Байере».