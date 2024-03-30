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Стало известно, во сколько может «Ливерпулю» обойтись приглашение тренера

сегодня, 08:27

«Ливерпуль» ищет нового главного тренера на смену Юргену Клоппу, который покинет команду по окончании текущего сезона.

Одним из кандидатов на пост наставника английского клуба является Рубен Аморим из «Спортинга». В конце нынешнего сезона в контракте тренера будет активирован пункт об отступных в размере 15 миллионов евро, летом 2025 года эта сумма упадет до 10 млн.

Другим вариантом для мерсисайдцев является Роберто Де Дзерби из «Брайтона». В данном случае речь идет об около 14 млн евро.

Помимо этого, в коллективе АПЛ думают и о приглашении главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна после Евро-2024, но данный вариант маловероятен.

По слухам, «красные» могли также пригласить Хаби Алонсо, но рулевой решил остаться в «Байере».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:14
Выбор есть а будет ли результат????
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 09:14
Я бы позвал совсем другого тренера, все эти тренеры не подходят Ливерпулю.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:14
Рад что Хаби Алонсо решил остаться в Байере
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:44
Не такие уж крупные суммы для Ливерпуля.
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