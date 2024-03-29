Зидан может возглавить «Баварию». Рибери будет его помощником

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сегодня, 17:49

Бывший тренер «Реала» может возглавить «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает французского специалиста в качестве одного из кандидатов на должность нового наставника команды.

Кроме того, помощником Зидана в «Баварии» может стать легенда мюнхенцев , который является соотечественником Зинедина.