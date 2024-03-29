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Зидан может возглавить «Баварию». Рибери будет его помощником

сегодня, 17:49

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает французского специалиста в качестве одного из кандидатов на должность нового наставника команды.

Кроме того, помощником Зидана в «Баварии» может стать легенда мюнхенцев Франк Рибери, который является соотечественником Зинедина.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:13
Я тоже так думаю... Не то хочет Зизу
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 18:54
было бы интересно посмотреть на соперничество Зизу и Хаби в бундеслиге!!! ну навряд ли он туда пойдет, он сам говорил, что только Реал или сборная Франции, ну может еще юве!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 18:33
Для Зинедина дело принципа не тренировать парижский клуб.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:24
Удивительно, что не доминирующий во Франции ПСЖ…
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:21
А Зидан в курсе, что он может возглавить Баварию...???...

Не вижу Зидана тренером Баварии. Почти те же предчувствия были, когда Анчелотти туда попёрся. Ни два, ни полтора. Закончилось тем, что папа Карло "потерял раздевалку". Зидан потеряет её ещё быстрее. Ментально совсем другой тип (может даже методологически больше). И Зидан, и Анчелотти работают по ситуации, от матча к матчу, много делегируют самим игрокам, рассчитывая на их интеллект и профессионализм. А в Баварии почти всегда были тренеры с системой. Поэтому при Анчи игроки тупо не понимали, что делать, т.к. привыкли у чётким планам и указаниям. И вот то же может получиться и с ЗиЗу....
112910415
112910415
сегодня в 18:13
вот это номер !
неужели он согласен ?!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:57
Капец пивоварам и сосискам - на закуску будут лягушки и французский футбол))
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