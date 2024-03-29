Зидан может возглавить «Баварию». Рибери будет его помощником

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».
Мюнхенский клуб рассматривает французского специалиста в качестве одного из кандидатов на должность нового наставника команды.
Кроме того, помощником Зидана в «Баварии» может стать легенда мюнхенцев Франк Рибери, который является соотечественником Зинедина.
Не вижу Зидана тренером Баварии. Почти те же предчувствия были, когда Анчелотти туда попёрся. Ни два, ни полтора. Закончилось тем, что папа Карло "потерял раздевалку". Зидан потеряет её ещё быстрее. Ментально совсем другой тип (может даже методологически больше). И Зидан, и Анчелотти работают по ситуации, от матча к матчу, много делегируют самим игрокам, рассчитывая на их интеллект и профессионализм. А в Баварии почти всегда были тренеры с системой. Поэтому при Анчи игроки тупо не понимали, что делать, т.к. привыкли у чётким планам и указаниям. И вот то же может получиться и с ЗиЗу....
Не вижу Зидана тренером Баварии. Почти те же предчувствия были, когда Анчелотти туда попёрся. Ни два, ни полтора. Закончилось тем, что папа Карло "потерял раздевалку". Зидан потеряет её ещё быстрее. Ментально совсем другой тип (может даже методологически больше). И Зидан, и Анчелотти работают по ситуации, от матча к матчу, много делегируют самим игрокам, рассчитывая на их интеллект и профессионализм. А в Баварии почти всегда были тренеры с системой. Поэтому при Анчи игроки тупо не понимали, что делать, т.к. привыкли у чётким планам и указаниям. И вот то же может получиться и с ЗиЗу....