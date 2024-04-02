Агент Николсона: «У Шамара, как вы знаете, ещё два года в „Спартаке“»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» и сборной Ямайки Шамара Николсона (выступающего на правах аренды за «Клермон»), отреагировал на информацию о том, что «красно-белые» больше не заинтересованы в услугах его клиента.

Не знаю ничего об информации, что «Спартак» не собирается оставлять Шамара. Это разговоры в СМИ … С клубом всё понятно — у нас всегда были отличные отношения. В любом случае это может стать темой для обсуждения только после окончания сезона. У Шамара, как вы знаете, ещё два года в «Спартаке».