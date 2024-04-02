Бывший игрок «Пари НН» готов вернуться в РПЛ

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сегодня, 10:04

Футбольный агент Рикардо Алонсо, представляющий интересы защитника «Университати» , сообщил, что его клиент готов рассмотреть предложения из РПЛ .

Мы следим за РПЛ . Но пока у Лукаса контракт с «Клужом». Если появится вариант в России, мы обязательно его рассмотрим.

Напомним, Масоэро отыграл два сезона в «Пари НН». За «Университатю» аргентинец провёл 22 игры, отметился голевой передачей и получил 6 карточек (5 жёлтых и 1 красную). Контракт 29-летнего центрального защитника с румынским клубом действует до лета 2025 года.