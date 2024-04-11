Мудрик счастлив в «Челси». Он не собирается покидать клуб

Полузащитник Михаил Мудрик продолжит выступать за «Челси».
По данным источника, несмотря на слухи в СМИ, украинец счастлив в лондонском клубе. Он не собирается уходить из команды в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Мудрик провёл 33 матча за «Челси», в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Вот это была сила
С теплотой вспоминаю легендарный состав с Дрогба, Терри, Лэмпардом, Чехом и другими ребятами
Вот это была сила