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Мудрик счастлив в «Челси». Он не собирается покидать клуб

вчера, 22:36

Полузащитник Михаил Мудрик продолжит выступать за «Челси».

По данным источника, несмотря на слухи в СМИ, украинец счастлив в лондонском клубе. Он не собирается уходить из команды в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мудрик провёл 33 матча за «Челси», в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
xajaks
xajaks
вчера в 23:12
Конечно не собирается, никто его за сотку не купит
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:53
Ещё бы ему не быть счастливым 😁 долгосрочный контракт, деньги стабильно капают, выйдет на 10-15 минут побегает куда то, сам не понимая куда, и всё отлично…70 млн.евро🤓
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 22:44
Слабо, очень слабо выглядит Челси сейчас, в таком составе
С теплотой вспоминаю легендарный состав с Дрогба, Терри, Лэмпардом, Чехом и другими ребятами
Вот это была сила
Гость
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