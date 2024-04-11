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Фанаты «Реала» выступили против трансфера Мбаппе после матча с «Барсой»

вчера, 21:19

Болельщики «Реала» недовольны выступлениями нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Форвард, скорее всего, перейдёт в мадридский клуб этим летом. Однако фанаты «сливочных» начали сомневаться в целесообразности трансфера француза после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3).

Болельщики «Реала» считают, что если Мбаппе будет незаметен в важных матчах, как это было в игре с «сине-гранатовыми», то подписывать его не стоит. Фанатов «сливочных» беспокоит данный вопрос, потому что они возлагают большие надежды на Килиана.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:37
Месси всегда растворялся и его не прзввали в Реал, а этот иногда стреляет, пойдёт
Bobon
Bobon
сегодня в 00:14
Игрок он хороший. Думаю, что в данный момент лучший. Но грамотно закрыть можно любого игрока.
xwzbem5gy2fq
xwzbem5gy2fq
сегодня в 00:02
Также в источнике говорится, что фанатов Реала поддерживает МБАППЕ (прим.Международная болельщицкая ассоциация протестующих против ерунды).
ABir
ABir
вчера в 23:34
Мбаппе также плевать на мнение болельщиков, как медведю на мнение пчел
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:09
Не его день был и грамотно соперник против него действовал
Поэтому бить тревогу раньше времени мадридистам не стоит
Tex
Tex
вчера в 22:40
Что за фанаты? Как много? Откуда вообще такая топовая новость?
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 22:39
Бананы полетят уже на инаугурации
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:34
...такие же мыслышки в моей пенсионой голове...! Чего это ради,
на данный момент это уровень ПСЖ выше никак...!
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну да ну да, помним , зарешал с двух пенальти
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:55
Новые условия Мбаппе по контракту...
Сменить болельщиков Реала на лояльных к нему....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:47
В Мадриде еще не раз пожалеют о трансфере Мбаппе, он испортит им всю атмосферу в команде, начнет качать права, как делал это в ПСЖ.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:47
Велика вероятность, что Мбаппе может превратиться в Азара2 или Бейла2.
Поэтому, Реалу нельза продавать Винисиуса и Родриго
John 5mith
John 5mith ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:47
Чтобы диванные эксперты не сомневались - черепашка вчера своей игрой всё доказал :)
cr2v773avw33
cr2v773avw33
вчера в 21:44
Все верно, пусть в Саудовскую Аравию едет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:43
Диванные эксперты соккера тоже вчера сомневались в Килиане)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:28, ред.
Да может он быть решалой...как в финале ЧМ....
Просто наверно есть ли ему смысл и мотивация "погибать" в играх за клуб за который играть осталось считанные недели.....
Futurista
Futurista
вчера в 21:26
Такая медленная черепаха Реалу не нужна...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:21
Как только соперник серьёзный, Черепахин растворяется в игре...
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