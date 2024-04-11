Фанаты «Реала» выступили против трансфера Мбаппе после матча с «Барсой»

Болельщики «Реала» недовольны выступлениями нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Форвард, скорее всего, перейдёт в мадридский клуб этим летом. Однако фанаты «сливочных» начали сомневаться в целесообразности трансфера француза после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3).
Болельщики «Реала» считают, что если Мбаппе будет незаметен в важных матчах, как это было в игре с «сине-гранатовыми», то подписывать его не стоит. Фанатов «сливочных» беспокоит данный вопрос, потому что они возлагают большие надежды на Килиана.
Поэтому бить тревогу раньше времени мадридистам не стоит
Поэтому бить тревогу раньше времени мадридистам не стоит
на данный момент это уровень ПСЖ выше никак...!
на данный момент это уровень ПСЖ выше никак...!
Сменить болельщиков Реала на лояльных к нему....
Сменить болельщиков Реала на лояльных к нему....
Поэтому, Реалу нельза продавать Винисиуса и Родриго
Поэтому, Реалу нельза продавать Винисиуса и Родриго
Просто наверно есть ли ему смысл и мотивация "погибать" в играх за клуб за который играть осталось считанные недели.....
Просто наверно есть ли ему смысл и мотивация "погибать" в играх за клуб за который играть осталось считанные недели.....