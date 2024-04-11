Фанаты «Реала» выступили против трансфера Мбаппе после матча с «Барсой»

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вчера, 21:19

Болельщики «Реала» недовольны выступлениями нападающего ПСЖ .

Форвард, скорее всего, перейдёт в мадридский клуб этим летом. Однако фанаты «сливочных» начали сомневаться в целесообразности трансфера француза после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3).

Болельщики «Реала» считают, что если Мбаппе будет незаметен в важных матчах, как это было в игре с «сине-гранатовыми», то подписывать его не стоит. Фанатов «сливочных» беспокоит данный вопрос, потому что они возлагают большие надежды на Килиана.