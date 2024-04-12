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Ираола — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в марте

вчера, 15:30

Наставник «Борнмута» Андони Ираола стал лучшим тренером АПЛ по итогам марта.

В прошлом месяце «вишни» одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Команда идет на 12-м месте в чемпионате Англии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:48
посвящённым, конечно, виднее !
слава триумфатору !
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:32
Как по мне, лучшим был Артета и клубные пристрастия тут не причем!
А так, поздравляю Ираолу, он проделывает хорошую работу со скромным Борнмутом. Поменял игровой стиль, не боится играть в свой футбол даже против топов Лиги, жаль только ресурсы у него пока ограничены
shlomo
shlomo
вчера в 16:20
Совсем неожиданно как то.... поздравляю Андони и теперь буду внимательнее следить за Борнмутом.
5gd4ceb97pck
5gd4ceb97pck
вчера в 15:59
Наверно заслужил,по мне так Артема лучший
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