Ираола — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в марте

Наставник «Борнмута» Андони Ираола стал лучшим тренером АПЛ по итогам марта.
В прошлом месяце «вишни» одержали три победы и один раз сыграли вничью.
Команда идет на 12-м месте в чемпионате Англии.
Наставник «Борнмута» Андони Ираола стал лучшим тренером АПЛ по итогам марта.
В прошлом месяце «вишни» одержали три победы и один раз сыграли вничью.
Команда идет на 12-м месте в чемпионате Англии.
слава триумфатору !
слава триумфатору !
А так, поздравляю Ираолу, он проделывает хорошую работу со скромным Борнмутом. Поменял игровой стиль, не боится играть в свой футбол даже против топов Лиги, жаль только ресурсы у него пока ограничены
А так, поздравляю Ираолу, он проделывает хорошую работу со скромным Борнмутом. Поменял игровой стиль, не боится играть в свой футбол даже против топов Лиги, жаль только ресурсы у него пока ограничены