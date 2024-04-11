Никто не достоин «Золотого мяча 2024». Мбаппе, Холанд и Беллингем пока слишком эгоистичные

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сегодня, 15:53

Но самоуверенная молодежь – главные претенденты.

Спустя шестнадцать лет появился смысл в оценке шансов на «Золотой мяч» теми или иными футболистами. Раньше знали, что выиграет или Месси, или Роналду. Победа Бензема стала редким исключением, как и успех Модрича после ЧМ -18. Тогда родственники Криштиану публично обвиняли Переса в подкупе организаторов голосования. Также звучали обвинения в адрес шейхов из ПСЖ , когда выиграл Месси. Катарцы взяли на работу в клуб редактора «France football». Надеемся, скандалы и коррупция останутся в прошлом. В 2024-м сложно выбрать лучшего игрока сезона. Претенденты чудесные, но если говорим о десятке фаворитов, то пока никто не заслужил ценный приз, хотя до развязки клубных боев близко, а чемпионат Европы не всегда дает повод для вручения «Золотого мяча». Случаются и командные победы, как у Италии в прошлый раз. Так чем фавориты не угодили на данный момент?

10. Букайо Сака («Арсенал»)

Результативный, замечает напарников, но даже в мире атакующих англичан Сака сложно оказаться первым, ведь есть Беллингем и Фоден. А ещё Палмер с его выдающейся результативностью для футболиста нынешнего «Челси». Сака достаточно вылететь от «Баварии» в Лиге чемпионов и уступить первое место в АПЛ , чтобы его передвинули в самый конец списка.

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

«Золотой мяч» достанется Гризманну, только если «Атлетико» сенсационно победит в Лиге чемпионов, а потом последует успех сборной Франции на Евро-2024. Причем важно, чтобы плеймейкер затмил всех с Мбаппе включительно. Антуан гениально выбирает промежуточные позиции, когда защитникам и хавбекам соперника сложно понять, кто именно должен закрывать Гризманна. Но «Атлетико» не «Реал», лидеру команды Симеоне сложнее стать лучшим в мире.

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

Классный игрок, но за Висиниуса не будут голосовать фанаты «Реала», поскольку есть Беллингем. Уже достаточная причина, чтобы не увидеть бразильца с «Золотым мячом». Конечно, может впечатлить в Ла Лиге, ЛЧ и потом на Кубке Америки, но мир будет смотреть Евро-2024. Снова возвращаемся к преимуществу Беллингема. Не наиграл Жуниор на «Золотой мяч» прямо сейчас.

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Пока ещё ничего не выиграл. «Ливерпуль» не стал чемпионом Англии, «красные» пока не прошли «Аталанту» с Миранчуком в Лиге Европы. Дальше полуфиналы и финал, если всё сложится для Клоппа удачно. Салах хорош, но недостаточно крут, чтобы перебить голевые показатели, например, следующего в этом списке. Египтянин снова будет недоволен своим местом в рейтинге «Золотого мяча».

6. Харри Кейн («Бавария»)

У Харри более 40 голов и более 10 ассистов в составе «Баварии». Идеальный дебют. Был бы выше в списке, но его новая команда упускает титулы. Сначала Суперкубок Германии, потом вылетели из Кубка от слабого соперника. Теперь потеряли шансы на чемпионство в Германии, «Байеру» хватит одной победы для оформления отправки «салатницы» в Леверкузен. Проваленный клубный сезон перечеркивает шансы Кейна? Надежда лишь на Лигу чемпионов и на Евро, хотя знаменитая невезучесть может сработать против Харри.

5. Родри («Манчестер Сити»)

За Родри не проголосуют. Одна из ключевых бед всего человечества. Яркие персонажи чаще добиваются успехов и управляют другими, чем обычные труженики. Испанский опорный хавбек вышел на космический уровень, но даже если снова окажется чемпионом АПЛ и выиграет для «Манчестер Сити» ЛЧ второй раз подряд, то приз скорее отдадут одному из его атакующих коллег.

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Не заслужил, ведь плох в центральных поединках. Не пробует изменить подход, а стоит и ждёт, пока его скушают центральные защитники. Если «горожане» выиграют АПЛ и ЛЧ , то Гвардиола будет говорить о жертвенности Холанда – разменяли центрального нападающего на кубки. Но кто мешает совмещать работу без мяча и с ним? Эрлинг объективно не лучший игрок мира, хотя острое заявление Роя Кина тоже бред. Норвежец не игрок уровня четвертого дивизиона, но пока не научился брать игру на себя.

3. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Сюрприз в рейтинге, но посмотрите гол Фодена в ворота «Реала». Поставил на поток подобные удары, не может котироваться ниже незаметного Холанда. У Фодена более 20 мячей за сезон, а ещё 10 ассистов. По суммарному количеству результативных действий Фил скоро настигнет Холанда. «Манчестер Сити» самый мощный участник плей-офф Лиги чемпионов, а британцы среди фаворитов Евро. Так что их футболист, который вышел на пик формы, закономерно высоко в индивидуальных рейтингах. Вот только у Фила нет рекламы и репутации суперзвезды.

2. Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

До матча с «Барселоной» Мбаппе заявил, что такие поединки для великих игроков. И дальше без ложной скромности добавил, что готов. В результате выиграл минимум дуэлей против футболистов каталонцев, персонально уступал 17-летнему Кубарси, а ещё ни разу в домашней игре не попал по воротам тер Штегена. На трибунах был Роналдиньо, легенда ПСЖ и «Барселоны», но Мбаппе не сыграл на его уровне. Килиан может впечатлить на Евро-2024, но пока не заработал «Золотой мяч». Голы во Франции не равны голам в финалах еврокубков.

1. Джуд Беллингем («Реал»)

Самая актуальная неделя для разговора, три главных молодых звезды футбола – Джуд, Эрлинг и Килиан, провели плохие матчи в Лиге чемпионов. Даже старина Кейн с игры не создал много моментов у ворот «Арсенала», забил с пенальти. Тяжелые дни для звезд, но хорошие для разговора об интриге в борьбе за «Золотой мяч». Представьте на секунду, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, а кубок Европы отправится в Лондон. Тогда у Кейна шанс на награду. Холанд тоже в борьбе, ведь у него есть ответный поединок против «Реала», чтобы начать успешную голевую серию. Идёт классный сезон, собрались шикарные претенденты, но под одним знаменателем – никто досрочно не заслужил «Золотой мяч».