Карпин признан тренером месяца в РПЛ

1712823278

вчера, 11:14

Главный тренер «Ростова» признан лучшим тренером марта в РПЛ . Данное решение было принято единогласно (экспертами РПЛ и комментаторами Матч Премьер). 46 % голосов болельщиков также были отданы за Карпина.

36,76 % любителей футбола проголосовали за главного тренера «Факела» Сергея Ташуева. 5,95 % за наставника «Зенита» Сергея Семака. 5,83 % голосов болельщиков были отданы за главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсию. И 5,44 % за наставника «Динамо» Марцела Личку.