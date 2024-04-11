Карпин признан тренером месяца в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером марта в РПЛ. Данное решение было принято единогласно (экспертами РПЛ и комментаторами Матч Премьер). 46 % голосов болельщиков также были отданы за Карпина.
36,76 % любителей футбола проголосовали за главного тренера «Факела» Сергея Ташуева. 5,95 % за наставника «Зенита» Сергея Семака. 5,83 % голосов болельщиков были отданы за главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсию. И 5,44 % за наставника «Динамо» Марцела Личку.
Сегодня к вам придут друзья,
Придут друзья друзей,
Которым всё равно,
К вам можно или к вам нельзя.
...
Спешу поздравить Вас..
[Макаревич А.В.]
Сегодня к вам придут друзья,
Придут друзья друзей,
Которым всё равно,
К вам можно или к вам нельзя.
...
Спешу поздравить Вас..
[Макаревич А.В.]