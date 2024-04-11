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Карпин признан тренером месяца в РПЛ

вчера, 11:14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером марта в РПЛ. Данное решение было принято единогласно (экспертами РПЛ и комментаторами Матч Премьер). 46 % голосов болельщиков также были отданы за Карпина.

36,76 % любителей футбола проголосовали за главного тренера «Факела» Сергея Ташуева. 5,95 % за наставника «Зенита» Сергея Семака. 5,83 % голосов болельщиков были отданы за главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсию. И 5,44 % за наставника «Динамо» Марцела Личку.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:55
Ну думаю, из-за отсутствия награды лучший тренер месяца РПЛ, ни один наставник не расстроится.
Митя Митин
Митя Митин ответ Фата лист (раскрыть)
вчера в 21:51
В футболе всё важно, и околофутбол тоже очень интересен, там иногда такие страсти из за таких вот грамот и статуэток ! 😜😜😜
Фата лист
Фата лист ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:40
Это же просто статуэтка, приятный сувенир не более того, как грамота. В футболе другое важно.
Митя Митин
Митя Митин ответ Фата лист (раскрыть)
вчера в 21:32
Ты прав, ни какой, мне ваще фиолетово на лучших за месяц, мне интересно кто станет лучшим в сезоне!
Фата лист
Фата лист ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 20:41
А какая вам разница, кого там лучшим признали?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:37
а кому нужны эти лучшие в месяце и для чего всё это
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:19
Наверное им виднее,я против!
lotsman
lotsman
вчера в 12:48
Валера, в марте, взял девять очков из девяти. Остальные меньше. Естественно он лучший.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:56
Уверен, что В.Г. благодарен за такое признание его заслуг перед футболом в течение месяца. Это было для него неожиданно, а потому вдвойне приятно.
112910415
112910415
вчера в 11:33
логично, правильно и справедливо
nubom
nubom
вчера в 11:33, ред.
И стол накрыт давно,
Сегодня к вам придут друзья,
Придут друзья друзей,
Которым всё равно,
К вам можно или к вам нельзя.
...
Спешу поздравить Вас..
[Макаревич А.В.]
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:16
Заслужил пудель))
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