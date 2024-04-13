Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Балтика» в Грозном крупно обыграла «Ахмат» со счётом 7:1

сегодня, 18:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 7Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Ахмат» потерпел поражение от «Балтики» в матче 24-го тура РПЛ (1:7).

На 4-й минуте Анджело Энрикес вывел калининградцев вперёд. Алекс Фернандес на 8-й удвоил преимущество команды. Юрий Ковалев на 11-й забил 3-й мяч. Виталий Лисакович на 34-й сделал счёт более крупным. На 41-й Фернандес сделал дубль. Светослав Ковачев на 76-й сократил отставание грозненской команды в счёте. Фернандес на 84-й оформил хет-трик. Максим Кузьмин на 89-й провёл 7-й гол гостей.

«Ахмат» занимает 14-е место в чемпионате России. «Балтика» находится на 13-й строчке. У обеих команд по 20 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» с минимальным счётом выиграла у «Кадиса»
Сегодня, 23:57
«Борнмут» смог не проиграть дома «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 21:35
«Штутгарт» забил три безответных мяча «Айнтрахту»
Сегодня, 21:29
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в результативном матче
Сегодня, 21:26
«Реал» одержал победу над «Мальоркой»
Сегодня, 21:20
«Торино» и «Ювентус» не забили голов
Сегодня, 21:05
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:03
Это просто жесть...
Тренер еще работает?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:54
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 21:41
Терек и не позорится. Ахмат позорится.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:38
На что так обиделся Ахмат, что совершенно бросил играть. Кому назло так позорно проиграл? Да ещё и дома.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:32
Не помню, чтоб Терек так позорился в своей истории.
vova505
vova505 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:00
Ну какая сенсация?
Нормально всё
Просто молодцы балтийцы
Верь, что победы впереди, верю, что выйдут из нехорошего положения победителями
Ахмат вроде одна из самых любимых команд Балтики
Так конечно они их не громили, но побеждают как правило регулярно вроде бы
Пусть удача улыбается Балтике в оставшихся матчах этого сезона, да и вообще в будущем
Обидно было наблюдать как проиграли Оренбургу, например, играя симпатичнее
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 20:35
Жесть, выпустят ли после такого Балтику из Чечни?
Сп62
Сп62
сегодня в 20:27
К такой развязки всё шло с начала сезона. В то время, когда другие команды усиливали составы Ахмат менял тренеров.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:22
Что это было?
Невероятно!
Кто ответит!
8c865e3mmrvv
8c865e3mmrvv
сегодня в 20:21
Такой исход просто нельзя предугадать.
salleeh
salleeh
сегодня в 20:18
Вот это гостеприимство! Стесняюсь спросить, а у Ахмата вратаря не было что-ли? 🤔 После таких матчей, футболисты Ахмата должны покидать поле сквозь плотные ряды болельщиков Ахмата.
Городецкий
Городецкий
сегодня в 20:16
Создалось впечатление,что Балтика реализовала все, что до этого "тренировала" с более сильными соперниками. А тут просто рыхлый "Ахмат" попался под руку. И не сказать,что "Ахмат" настолько слабее "Балтики". Счет, скорее всего, не отражает реальность.
Но лучше 1 раз 7:1, чем 7 раз 1:0.
112910415
112910415
сегодня в 19:59
Ахмат вылететь хочет ?
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:53
Пиво победил чай)))
Алексей Петров 5
Алексей Петров 5
сегодня в 19:26
Ого,ничего себе собын
North West
North West ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:25
Cенсация скорее не победа, а сам счёт. Это самая крупная победа Балтики в её истории выступлений в вышке, а у Ахмата самое крупное поражение.
Asper
Asper ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
сегодня в 19:11
"Свой пистолет я оставлю здесь - на тот случай если совесть у вас всё таки есть" 😁
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:10
Вот Это Новость...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:07
Удивительно конечно)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:06
СНИ с сенсационной победой !!!
Выиграть в Грозном аутсайдеру это сенсация!!! У команды почти всё получалось, что бывает редко и не у всех команд. Хозяева были обескуражены настырностью гостей. Замечательная игра Балтики. Так держать !!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 19:05
А точно играли в футбол, а не хоккей?
Храневец
Храневец
сегодня в 19:05
Тренер Ромащенко вовремя ушел ,а то пришлось бы делать себе сеппуку !!!!!
vova505
vova505
сегодня в 19:04
Господи
Спасибо
Дай Бог балтийцам
Вы должны остаться в рпл

Браво

Спасибо!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:02
Да ужжж!(((
А я без матюгов ничего сказать не смогу…(((
odnoznachno
odnoznachno
сегодня в 19:00
Это карма💯 меняйте название клуба Терек! никакой не ахмат!
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 18:59
Хотелось бы услышать комментарии Рамзана Ахмвтыча
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:58
Такое ощущение по результатам этого матча , что хотят сплавить тренера. Иного обьяснения я пока не вижу...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:53
Жаль что на этом сайте нельзя материться. Как без мата можно прокомментировать такой результат?
Capral
Capral ответ x9vnznm78dbr (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:52
Так было ожидаемо!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А вот победа Балтики- сенсация...🤔🤔🤔
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:50
Балтийцев со значимой победой!!! Желательно сохранить этот позитивный настрой на оставшиеся игры!!! Очень бы хотелось , что бы эта победа не оказалась - "громким хлопком дверью" в РПЛ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 