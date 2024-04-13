«Балтика» в Грозном крупно обыграла «Ахмат» со счётом 7:1

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сегодня, 18:24

«Ахмат» потерпел поражение от «Балтики» в матче 24-го тура РПЛ (1:7).

На 4-й минуте Анджело Энрикес вывел калининградцев вперёд. Алекс Фернандес на 8-й удвоил преимущество команды. Юрий Ковалев на 11-й забил 3-й мяч. Виталий Лисакович на 34-й сделал счёт более крупным. На 41-й Фернандес сделал дубль. Светослав Ковачев на 76-й сократил отставание грозненской команды в счёте. Фернандес на 84-й оформил хет-трик. Максим Кузьмин на 89-й провёл 7-й гол гостей.

«Ахмат» занимает 14-е место в чемпионате России. «Балтика» находится на 13-й строчке. У обеих команд по 20 очков.