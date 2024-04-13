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«Сочи» дома одолел «Спартак»

сегодня, 15:58

«Сочи» обыграл «Спартак» в домашних стенах в матче 24-го тура РПЛ со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Аттият Аллах Яхья на 76-й минуте.

По итогу матча «Сочи» поднялся в таблице на 15-е место, «Спартак» остался на 6-м.

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Все комментарии
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 23:31
Честно говоря ,меня удивляют комментарии, типа при равной игре Сочи удивили. Спартак по крайней мере ,должен был рад не позорному проигрышу с разницей в 2 или 3 мяча. Сочи с победой.
Хиромант
Хиромант ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 20:27
- Ну да, всё. Ха-ха. Ещё 7 туров. Толи ещё будет...
DaslerU
DaslerU
сегодня в 19:45
Спартаку пора менять девиз на "Нас е..т, а мы крепчаем".
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 19:11
Спа-салон и "бычки" в томате - два кринжа сегодняшнего дня. Слили Питеру полностью. Даже иллюзии сопротивления не было. Зенька хромал, косячил, упирался - но зашквар "конкурентов" просто не оставил ему шанса отвертеться от "чемпионства" ((
lotsman
lotsman
сегодня в 19:04
Очередь к Соболеву, из европейских топ-5, поубавилась после этого матча.)
матос
матос
сегодня в 18:41
Как же это надоело .... Гешпанец давай езжай уже на родину!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:29
Очень надеюсь ,что рыжего больше не увижу у руля . А вообще-то ,конечно , у нас забивать некому . Пообещайте вернуть Крым хохлам , Курилы японцам ,но верните Промеса обязательно !!! ))
gpkx27vcm7b3
gpkx27vcm7b3
сегодня в 18:25
В клубе нет руководства! Все вокруг случайные люди! Бабло капает, точнее течет, и всех это устраивает. Это "руководство" так и будет болтаться в ..... середине!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:57
Ну что, Абаскаль всё?
True Story
True Story
сегодня в 17:46
Хитрый Абаскаль все по уму сделал: тактическими заменами не дал Сочи забить второй мяч! Стратег!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:31, ред.
Ну а где его найдешь тренера?...Семак же занят)...там кстати уже Зенит летит на югах недалеко от Сочи...
альсато
альсато ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 17:29
все, что я понял-ты настоящий болельщик своего клуба!!...и это здорово!
Bad Listener
Bad Listener ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:28
Да нет, я не за деньги переживаю, там копейки в принципе. Я просто о безумии самого поступка, платить за страдания, какой то мазохизм получается. Вот подметил сегодня это странное ощущение и насколько же эта уверенность что ничего хорошего не ждёт сильная. Хотя с другой стороны увольнение рыжего было бы хорошей новостью, хотя опять же встаёт вопрос а кто вместо него, но взяли же Амарала, пусть человек работает
альсато
альсато ответ Giovanny (раскрыть)
сегодня в 17:25
какую гонку))))
альсато
альсато ответ рже (раскрыть)
сегодня в 17:23
вот тут ты прав!..только одно но!..Эмери не стоял на остановке и не голосовал!)))
Giovanny
Giovanny
сегодня в 17:23
Сочи с нужной победой, спартак продолжает чемпионскую гонку.
рже
рже ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:22
Был уже испанец, и тоже гнали его метлой, ну дальше знаешь историю Эмери, да тот же обезьян Тедеско..
альсато
альсато ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 17:15
Bad!..да мало ли мы выкидываем денег на ветер при жизни))))..согласен-мы платим за удовольствие!...но и наши соперники-тоже платЮт-точно за такое же настроение!)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:14
Раньше правда удивлялся.....спартаковская увольнительная машина в час провала работала денно и нощно не останавливаясь...
Теперь же одного не могут изгнать...его в дверь а он в окно....ему Манфредов напривозили и прочих ....побеждай да властвуй...так нет....летит по чём зря 16-м командам таблицы...всухую....
Чтоб в такую команду как Спартак тренера не найти....
Не верю....
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 17:10
Теперь то Абаскаля уберут точно, надеюсь Мостового поставят, покажет всем как надо.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 17:08
Ну так все закономерно. 50 % команды это Промес Мартинс Мозес. Других таких по классу просто нет. Как и опорника. Пруцев хоть и старается но мощи и мышц для опорника у него нет и не предвидится. Ну а кто нам за 14 миллионов евро продал недоразумение из Коста Рики может претендовать на звание афера года и откат десятилетия! Возвращайте Балду с Николсоном-хуже точно не будет. Ну а Медина-...матерится нельзя здесь...На сезон плевать -искренне болею за Краснодар чтоб чемпионами стали. А нам-чистить состав и купить уже что то стоящее типа Фернандо или Луиса Адриано.И готовится к следующему сезону! У меня все!
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:07
Согласен!...если мы будем после каждого неудачного проведенного матча увольнять "абаскалев".то кто будет предыгровую установку делать)))
particular
particular
сегодня в 17:06, ред.
Негостеприимные курортники добавили негатива соперникам в таблицу...
Подобные результаты кому-то запоминаются, а для кого-то становятся последней каплей...
Bad Listener
Bad Listener ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:05, ред.
Только хотел сказать что при Федуне за Спартак хотя бы можно было поболеть. Сейчас же поддержка команды кажется безумием. Покупал трансляцию и было ощущение выброшенных на ветер денег ещё до начала матча.
viv
viv
сегодня в 17:04
Пятнадцатая команда РПЛ обыграла команду с шестого места, а если победят Крылья Советов то могут опустить Спартак и на седьмое место.
Хиромант
Хиромант ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 16:59
- Не стоит торопиться, Факел ещё не играл...
Futurista
Futurista ответ рже (раскрыть)
сегодня в 16:55
В Зените всё наоборот?...вопрос риторический если что)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:55, ред.
А Вы не читали его недавний комментарий? Вот послушайте, цитирую: "Какой смысл, тренеру, давать установку на игру своим игрокам, если через пять минут, после выхода на поле, игроки, эти наставления забудут".

Я не знаю, что еще можно добавить. Я, это- НИКОГДА не забуду. У меня всё.
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:53
- Видно Факела урок не пошёл команде впрок...
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 16:52
После возобновления чемпионата Спартак в пяти матчах Премьер Лиги забил лишь в одном - с Динамо
А в матчах с Факелом, Сочи, Уралом и Зенитом не смогли забить ни единого мяча
Поэтому думаю налицо проблемы в атаке
Именно импотенция Спартака в нападении причина столь плачевных результатов
Гость
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