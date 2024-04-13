«Сочи» дома одолел «Спартак»

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сегодня, 15:58

«Сочи» обыграл «Спартак» в домашних стенах в матче 24-го тура РПЛ со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 76-й минуте.

По итогу матча «Сочи» поднялся в таблице на 15-е место, «Спартак» остался на 6-м.