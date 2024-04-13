«Сочи» дома одолел «Спартак»

«Сочи» обыграл «Спартак» в домашних стенах в матче 24-го тура РПЛ со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Аттият Аллах Яхья на 76-й минуте.
По итогу матча «Сочи» поднялся в таблице на 15-е место, «Спартак» остался на 6-м.
«Сочи» обыграл «Спартак» в домашних стенах в матче 24-го тура РПЛ со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Аттият Аллах Яхья на 76-й минуте.
По итогу матча «Сочи» поднялся в таблице на 15-е место, «Спартак» остался на 6-м.
Одних опорников 5 человек. У Ростова к примеру всего один чистый опорник Глебов который все матчи играет без замен и даже в кубке приходится играть
На мой взгляд одна из самых больших проблем Спартака с том что много хороших игроков, но нет лидера в каждой линии.Таких как Промес
Одних опорников 5 человек. У Ростова к примеру всего один чистый опорник Глебов который все матчи играет без замен и даже в кубке приходится играть
На мой взгляд одна из самых больших проблем Спартака с том что много хороших игроков, но нет лидера в каждой линии.Таких как Промес