«Атлетико» обыграл «Жирону»

«Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 31-го тура Ла Лиги (3:1).
На 4-й минуте гол Артема Довбика вывел гостей вперёд. Антуан Гризманн на 34-й с пенальти сравнял счёт. Анхель Корреа на 45+6-й забил 2-й мяч мадридской команды. Гризманн на 50-й сделал дубль.
«Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате Испании, имея в активе 61 очко. «Жирона» находится на 3-й позиции с 65 баллами.
Причем, серьезной ротации Симеоне не делал, фактически, все те, кто играли с немцами вышли и сегодня, то-есть, лидеры команды. Но все-таки, Симеоне толковый тренер- всегда его Уважал!!! Что касается Жироны, то мое мнение об этой команде не поменялось. Простой до неприличия бегунково-силовой футбол, неподкрепленный тренерской глубокой идеей, типичный- бей беги. Одно поражает, те, кто регулярно смотрят футбол Украины, не могут не помнить, как над Довбиком потешались стадионы Украины!!! Неуклюжий бумоз, регулярно выпрашивавший пенальти на ровном месте, сейчас- лучший бомбардир Примеры. А где же лидеры- Реала, Барсы, Атлетико?!
Одно обидно, Симеоне растранжирил уже столько очков, что замахнуться, даже на 3-е место, ему будет сложно. Впрочем, оно и понятно, после победы над Интером у команды выросли крылья, и сейчас, как минимум, в финал, команда уже заглядывает, хотя и осторожно... Такой, как Жирона, конечно не место в призерах- не заслужили. Но здесь, больше вопросов к Барсе и Симеоне... А пока- Атлетико с победой!!!!!!! Молодцы, порадовали!!!!!!! Так держать!!!!!!!
Причем, серьезной ротации Симеоне не делал, фактически, все те, кто играли с немцами вышли и сегодня, то-есть, лидеры команды. Но все-таки, Симеоне толковый тренер- всегда его Уважал!!! Что касается Жироны, то мое мнение об этой команде не поменялось. Простой до неприличия бегунково-силовой футбол, неподкрепленный тренерской глубокой идеей, типичный- бей беги. Одно поражает, те, кто регулярно смотрят футбол Украины, не могут не помнить, как над Довбиком потешались стадионы Украины!!! Неуклюжий бумоз, регулярно выпрашивавший пенальти на ровном месте, сейчас- лучший бомбардир Примеры. А где же лидеры- Реала, Барсы, Атлетико?!
Одно обидно, Симеоне растранжирил уже столько очков, что замахнуться, даже на 3-е место, ему будет сложно. Впрочем, оно и понятно, после победы над Интером у команды выросли крылья, и сейчас, как минимум, в финал, команда уже заглядывает, хотя и осторожно... Такой, как Жирона, конечно не место в призерах- не заслужили. Но здесь, больше вопросов к Барсе и Симеоне... А пока- Атлетико с победой!!!!!!! Молодцы, порадовали!!!!!!! Так держать!!!!!!!