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«Атлетико» обыграл «Жирону»

сегодня, 17:16
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 31-го тура Ла Лиги (3:1).

На 4-й минуте гол Артема Довбика вывел гостей вперёд. Антуан Гризманн на 34-й с пенальти сравнял счёт. Анхель Корреа на 45+6-й забил 2-й мяч мадридской команды. Гризманн на 50-й сделал дубль.

«Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате Испании, имея в активе 61 очко. «Жирона» находится на 3-й позиции с 65 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Атлетико» (Мадрид) в соцсети «X»
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:26
Ну, Раньери прекрасный тренер) Он и сейчас чудеса творит в Италии - вытащил "Кальяри" с 4-го места серии В в серию А и сейчас с самым слабым составом в серии А идёт на 14-м месте, обыграли "Аталанту" в последнем матче.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:04
Скажу больше- отличный составчик, грамотный тренер!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:02, ред.
...не сглажу, а восклицая, хороший,крепкий, составчик у Атлетико,
достойны хотя бы вписать свои имена в финале ЛЧ, очень и очень смотрительно!!!
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:59
..если кудесника Лестера Я отслеживал, понимая что гредёт сказка, то что такое или кто такое на букву "Ж" ,посмотрев всего одну игру,
сразу сделал для себя вывод,даже не интересуюсь ни сколько,уровень то понятен...!!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:15, ред.
Немного странно?! Я был в шоке, когда первый раз увидел матч Жирона-Атлетико!!! Я был в недоумении, когда узнал, что лишенный всякого футбольного ителлекта Довбик- лидер среди бобмардиров!!! Симеоне должен винить только себя, за то, что позволил хуторской команде прыгнуть так высоко. Как вообще допустили Барса и Атлетико, чтобы это недоразумение заняло призовое место?! Типичный бей беги в исполнении Жироны и НИЧЕГО больше. Смешно, честное слово. Давно я не видел Примеру, вот, только сравнительно недавно стал заглядывать в этот чемпионат. Не знал даже, кто в какой игровой форме. Но когда, однажды увидел игру Жироны и её место в таблице- чуть не ох.....л. Такого не должно быть!!! Это типичный середняк и её место за чертой призеров!!! Но, уже, к сожалению ничего не изменить. Сами виноваты- и Барса, и Симеоне.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:01
Жирона-чемпик!!)) лучшая команда Испании))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:44
поздравляю болельщиков Атлетико с волевой победой над конкурентом.
было немного странно видит Жирону на 3 место, выше матрасников.
думаю, каталонцы сохранят лигочемпионское место, то есть 4 место они займут.
ну а Атлетико вернула свою игру, набрала свой ход, лидеры в форме, и имеют неплохие шансы выстоять в Дортмунде.
п.с.
многие медиа раскрутили Вини, Джуда и Мбаппе.
имхо, Гризманн намного лучше названных, и достоин ЗМ.
его игра феноменальная.
Евро 2024 это твой шанс, Антуан!
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 18:05
Как не печально, Жирона совсем сдулась
И не верится , что они смогут побороться за какие то высокие места
Разве что занять более менее приемлемое место по итогам, за счёт очков, набранных в первой части чемпионата
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 17:58
А был момент когда казалось что Жирона не проиграет!
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 17:42
Сослогательные наклонения, ни в жизни, ни в спорте не канают.)))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 17:41
а недавно её в чемпионы записывали)
Вещий
Вещий
сегодня в 17:38
Быстрый гол Гризманна после перерыва оказал огромное влияние на дальнейший ход игры. Если бы вскоре после этого Довбик смог оформить дубль и вновь сделать разницу в счете минимальной, то неизвестно, как дальше мог бы сложиться матч, а так Атлетико более-менее спокойно довел его до победы. И теперь "матрасники" в хорошем настроении будут готовиться к игре с Боруссией.
Capral
Capral
сегодня в 17:35
Признаться, не ожидал от Симеоне такой убедительной победы. И что особенно приятно, это то, что всего несколько дней назад, Атлетико провел непростой матч с Дортмундом и наверняка держал в уме повторную игру, которая не сулит испанцам легкой жизни. Плюс ко всему- играли днем, а сейчас в Испании начинается жара. Тетка звонила, говорит в Барселоне сегодня ´+27 в тени. И вот, несмотря на все эти неудобства, Симеоне учел ошибки игры 1-го круга и победил!!!

Причем, серьезной ротации Симеоне не делал, фактически, все те, кто играли с немцами вышли и сегодня, то-есть, лидеры команды. Но все-таки, Симеоне толковый тренер- всегда его Уважал!!! Что касается Жироны, то мое мнение об этой команде не поменялось. Простой до неприличия бегунково-силовой футбол, неподкрепленный тренерской глубокой идеей, типичный- бей беги. Одно поражает, те, кто регулярно смотрят футбол Украины, не могут не помнить, как над Довбиком потешались стадионы Украины!!! Неуклюжий бумоз, регулярно выпрашивавший пенальти на ровном месте, сейчас- лучший бомбардир Примеры. А где же лидеры- Реала, Барсы, Атлетико?!

Одно обидно, Симеоне растранжирил уже столько очков, что замахнуться, даже на 3-е место, ему будет сложно. Впрочем, оно и понятно, после победы над Интером у команды выросли крылья, и сейчас, как минимум, в финал, команда уже заглядывает, хотя и осторожно... Такой, как Жирона, конечно не место в призерах- не заслужили. Но здесь, больше вопросов к Барсе и Симеоне... А пока- Атлетико с победой!!!!!!! Молодцы, порадовали!!!!!!! Так держать!!!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 17:29
одна мечта у Жироны - за четвёрку зацепиться !
и это сложно
ABir
ABir
сегодня в 17:26
Проигрыш прямому конкуренту в борьбе за тройку призеров, так Жирона может и не удержаться в призерах Ла Лиги
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:26
Предсказуемый результат) Как я говорил уже давно, в 2024 году у "Жироны" результаты и игра команды места с 12-14 таблицы, соответственно, и ожидать результаты нужно соответственные.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 17:19
Браво Атлетико Мадрид!
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