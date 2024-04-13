«Атлетико» обыграл «Жирону»

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сегодня, 17:16

«Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 31-го тура Ла Лиги (3:1).

На 4-й минуте гол Артема Довбика вывел гостей вперёд. Антуан Гризманн на 34-й с пенальти сравнял счёт. Анхель Корреа на 45+6-й забил 2-й мяч мадридской команды. Гризманн на 50-й сделал дубль.

«Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате Испании, имея в активе 61 очко. «Жирона» находится на 3-й позиции с 65 баллами.