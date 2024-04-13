«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм»

«Ньюкасл» переиграл «Тоттенхэм» дома в матче 33-го тура АПЛ со счётом 4:0.
Голами отметились Александер Исак (30', 51'), Энтони Гордон (32') и Фабиан Шер (87').
По итогу матча «Ньюкасл» поднялся на 6-е место, а «Тоттенхэм» опустился на 5-е.
|Ньюкасл Юнайтед4 : 0Тоттенхэм
|Матч завершен
«Ньюкасл» переиграл «Тоттенхэм» дома в матче 33-го тура АПЛ со счётом 4:0.
Голами отметились Александер Исак (30', 51'), Энтони Гордон (32') и Фабиан Шер (87').
По итогу матча «Ньюкасл» поднялся на 6-е место, а «Тоттенхэм» опустился на 5-е.
Ну-ну
Ну-ну