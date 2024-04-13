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«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм»

сегодня, 16:32
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ньюкасл» переиграл «Тоттенхэм» дома в матче 33-го тура АПЛ со счётом 4:0.

Голами отметились Александер Исак (30', 51'), Энтони Гордон (32') и Фабиан Шер (87').

По итогу матча «Ньюкасл» поднялся на 6-е место, а «Тоттенхэм» опустился на 5-е.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:32
Спящего Гиганта не хватает)))
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:00
Можно маленько и расслабиться. Искусственный интеллект сказал же, в 2034 году, они выиграют лигу чемпионов. ⚽
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:18
Боруссия в своё время не поверила в Исака, за 5 купили за 15 продали, а теперь он один из лучших нападающих мира стоимостью в 70 млн.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:54
Тоттенхэм в четвёрке будет говорите?))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:30
У шпор календарь и врагу не пожелаешь
allemz
allemz
сегодня в 17:18
112910415
112910415
сегодня в 17:18
шпоры опять уходят в штопор
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:10
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    сегодня в 17:08
    Классические шпоры
    vlad_viet_nam
    vlad_viet_nam
    сегодня в 16:53
    Хах, буквально на днях читал тут мнение, что Тоттенхэм фаворит в борьбе за четвертое место АПЛ
    Ну-ну
    STVA 1
    STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 16:41
    Еще как сильнее! Одни шпоры остались)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 16:36
    У них расписание - МС, "Арсенал", "Челси" (ну, тут элитный тренер, мб и возьмут очки), "Ливерпуль") Перья во все стороны будут и дальше лететь))
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 16:34
    Так держать Ньюкасл Юнайтед!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 16:33
    Сороки оказались сильнее в птичьем дерби!!))
    Гость
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