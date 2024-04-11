«Рома» в гостях обыграла «Милан» в 1/4 финала Лиги Европы

«Милан» проиграл «Роме» (0:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.
Единственный гол в игре на 17-й минуте забил защитник «Ромы» Джанлука Манчини.
Ответный матч между клубами состоится 18 апреля в Риме.
«Милан» проиграл «Роме» (0:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.
Единственный гол в игре на 17-й минуте забил защитник «Ромы» Джанлука Манчини.
Ответный матч между клубами состоится 18 апреля в Риме.
Получается, "Рома" даже сильнее их!
Нашёлся теневой фаворит следующей ЛЧ))
Получается, "Рома" даже сильнее их!
Нашёлся теневой фаворит следующей ЛЧ))
80 минут на поле продержать нулевого Леау, это из разряда полного бреда.
Жаль, что Рома сменила убогого португала с его дырявым протеже Патрисиу.
80 минут на поле продержать нулевого Леау, это из разряда полного бреда.
Жаль, что Рома сменила убогого португала с его дырявым протеже Патрисиу.