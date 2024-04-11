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«Рома» в гостях обыграла «Милан» в 1/4 финала Лиги Европы

вчера, 23:58
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Милан» проиграл «Роме» (0:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Единственный гол в игре на 17-й минуте забил защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

Ответный матч между клубами состоится 18 апреля в Риме.

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Стадион «Джузеппе Меацца»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Рома»
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10 апреля
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:32
Ушел Моуриньо и результаты пришли.
Komitas
Komitas ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:11
На самом деле мне смешно, потому что я уважаемый человек во многих странах, и востребован как архитектор. То есть такие аккаунты, что прямые оскорбления меня не задевают до мозга костей. Я только хочу восстановить справедливость. Если он Олегу говорит о моей культуре, пусть сначала говорит о его поступках до моих. Но не все такие прямые, как я. Все делают хитростями. Я все. Спасибо что забанили. Спокойной ночи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:05
Значит, "Рома" реально сильна, Пиоли ведь перед игрой заявил, что "Милан" - команда уровня РМ и МС)

Получается, "Рома" даже сильнее их!

Нашёлся теневой фаворит следующей ЛЧ))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
Как только автобусника моура убрали, так сразу римляне заиграли!))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:00
Болельщиков Ромы поздравляем с гостевой победой!!!
Attaccante
Attaccante
сегодня в 00:00
До свидания Пиоли.
80 минут на поле продержать нулевого Леау, это из разряда полного бреда.
Жаль, что Рома сменила убогого португала с его дырявым протеже Патрисиу.
Гость
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