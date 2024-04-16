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«Тоттенхэм» может подписать Судакова

сегодня, 19:59

«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.

Украинский клуб хочет получить за игрока 70 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к Судакову со стороны других команд АПЛ.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:27
Из Шахтера можно и дешевле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:03
Круто.
Судаков заслужил такой интерес от топ-клубов
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 20:01
Очередной Мудрик? 70 мил.... Да, скорее того не стоит.
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