«Тоттенхэм» может подписать Судакова

«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.
Украинский клуб хочет получить за игрока 70 миллионов евро.
Ранее стало известно об интересе к Судакову со стороны других команд АПЛ.
«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.
Украинский клуб хочет получить за игрока 70 миллионов евро.
Ранее стало известно об интересе к Судакову со стороны других команд АПЛ.
Судаков заслужил такой интерес от топ-клубов
Судаков заслужил такой интерес от топ-клубов