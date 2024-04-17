Адвокат Жорин: «Бывшая жена Аршавина уже выкинула его медали в мусор»

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал слова бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина о том, что он не может забрать свои медали и награды у бывшей жены.
Нужно сказать, что любой бракоразводный процесс отличается большим процентом стресса и колоссальной психологической нагрузкой. Поэтому люди в этот период в определенной степени не являются сами собой, потому что они получают сверхнагрузки. Особенно это проявляется, когда были или остались чувства, когда есть общие дети и когда это произошло внезапно для какой-то из сторон.
Исходя из своего опыта работы могу сказать, что чаще всего в таких ситуациях именно женщины думают, что все в итоге может наладиться. А когда происходит очевидный финал, то для женщин это является шоком, хотя все и двигалось к разводу. В этот момент многие люди могут совершать какие-то несвойственные для себя поступки и действия.
Я это говорю к тому, что в теории кубков и наград Аршавина может уже и не быть у Барановской. Может, они уже где-то на дне реки или были выброшены условно в мусорный бак. В теории это возможно. Впрочем, я не знаком с Аршавиным и Барановской, поэтому можно лишь предполагать, какие они люди, и какие у них характеры. Если судить исключительно из того, что мы наблюдаем в публичном пространстве с помощью СМИ, то складывается ощущение, что у Барановской сейчас все хорошо в личной жизни, и она наслаждается своей работой. Если верить словам Аршавина, что Юлия даже сейчас не отдает ему медали и прочие награды, то я не исключаю, что у нее их уже просто нет. Вполне допустимо, что в момент развода Барановская на эмоциях просто выбросила их.
Барановскую увидел как ведущую на первом канале какой хрени с Гордоном.
От неё исходила какая то мерзость, как собственно и передача с Гордоном. Потом узнал, что она была жена Аршавина.
Незнаю какая она была молодой, но сейчас она похожа на алкашку с пропитым видом и прокуренным голосом.
А так это их проблемы и лезть в эту грязь желание нет.
Барановскую увидел как ведущую на первом канале какой хрени с Гордоном.
От неё исходила какая то мерзость, как собственно и передача с Гордоном. Потом узнал, что она была жена Аршавина.
Незнаю какая она была молодой, но сейчас она похожа на алкашку с пропитым видом и прокуренным голосом.
А так это их проблемы и лезть в эту грязь желание нет.