Адвокат Жорин: «Бывшая жена Аршавина уже выкинула его медали в мусор»

Известный адвокат прокомментировал слова бывшего футболиста «Зенита» о том, что он не может забрать свои медали и награды у бывшей жены.

Нужно сказать, что любой бракоразводный процесс отличается большим процентом стресса и колоссальной психологической нагрузкой. Поэтому люди в этот период в определенной степени не являются сами собой, потому что они получают сверхнагрузки. Особенно это проявляется, когда были или остались чувства, когда есть общие дети и когда это произошло внезапно для какой-то из сторон.

Исходя из своего опыта работы могу сказать, что чаще всего в таких ситуациях именно женщины думают, что все в итоге может наладиться. А когда происходит очевидный финал, то для женщин это является шоком, хотя все и двигалось к разводу. В этот момент многие люди могут совершать какие-то несвойственные для себя поступки и действия.